18-летие Украинского Профессионального Банка отмечается проведением Года малого и среднего бизнеса
30.01.2010 г. Украинскому Профессиональному Банку исполнилось 18 лет.
Украинский Профессиональный Банк - это банк со 100% украинским капиталом, не имеющий внешних заимствований. Банк входит в группу средних и обладает лицензией НБУ на выполнение всех банковских операций (лиц. НБУ №132 от 04.10.2001 г.).
2010 год УПБ объявляет Годом поддержки развития малого и среднего бизнеса. В частности, для предприятий внедряется льготное обслуживание:
· бесплатное открытие текущих счетов;
· отсутствие абонентской платы за расчетно-кассовое обслуживание;
· подключение Интернет-Клиент-Банка и обслуживание в течение первого месяца - бесплатно;
· бесплатное открытие корпоративного карточного счета.
Обслуживание в УПБ отличается высоким качеством услуг, профессиональным сервисом и индивидуальным подходом к каждому клиенту. Высокая надежность и ответственность в работе создали Украинскому Профессиональному Банку имидж надежного финансового партнера.
Основные показатели деятельности Банка по состоянию на 01.01.2010 г.:
активы: 2 млрд. 208 млн. грн (увеличились в 1.22 раза);
балансовый капитал: 460 млн. 426 тыс. грн (запланировано увеличение на 120 млн. грн.);
финансовый результат: 17 млн. 247 тыс. грн..
Расширенная финансовая отчетность: http://upb.ua/reports.php?t=6&ln=ru
Все требования по формированию обязательных резервов, специальных резервов по активным операциям и выполнения обязательных нормативов, установленных Национальным банком Украины выполняются в полном объеме.
Согласно рейтингам Ассоциации украинских банков, Украинский Профессиональный Банк входит в ТОП-20 по финансовым результатом и в ТОП-50 почти по всем другим показателям.
Финансовые показатели Банка подтверждаются Международной аудиторской компанией "Deloitte & Touche", которая является постоянным аудитором УПБ с 2002 года.
В августе 2009 г. компания "Кредит-Рейтинг" подтвердил Украинскому Профессиональному Банку кредитный рейтинг инвестиционного уровня "uaBBB" (стабильный).
Головной офис УПБ:
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