18-летие Украинского Профессионального Банка отмечается проведением Года малого и среднего бизнеса

30.01.2010 г. Украинскому Профессиональному Банку исполнилось 18 лет.

Украинский Профессиональный Банк - это банк со 100% украинским капиталом, не имеющий внешних заимствований. Банк входит в группу средних и обладает лицензией НБУ на выполнение всех банковских операций (лиц. НБУ №132 от 04.10.2001 г.).

2010 год УПБ объявляет Годом поддержки развития малого и среднего бизнеса. В частности, для предприятий внедряется льготное обслуживание:

· бесплатное открытие текущих счетов;

· отсутствие абонентской платы за расчетно-кассовое обслуживание;

· подключение Интернет-Клиент-Банка и обслуживание в течение первого месяца - бесплатно;

· бесплатное открытие корпоративного карточного счета.

Обслуживание в УПБ отличается высоким качеством услуг, профессиональным сервисом и индивидуальным подходом к каждому клиенту. Высокая надежность и ответственность в работе создали Украинскому Профессиональному Банку имидж надежного финансового партнера.

Основные показатели деятельности Банка по состоянию на 01.01.2010 г.:

активы: 2 млрд. 208 млн. грн (увеличились в 1.22 раза);

балансовый капитал: 460 млн. 426 тыс. грн (запланировано увеличение на 120 млн. грн.);

финансовый результат: 17 млн. 247 тыс. грн..

Расширенная финансовая отчетность: http://upb.ua/reports.php?t=6&ln=ru

Все требования по формированию обязательных резервов, специальных резервов по активным операциям и выполнения обязательных нормативов, установленных Национальным банком Украины выполняются в полном объеме.

Согласно рейтингам Ассоциации украинских банков, Украинский Профессиональный Банк входит в ТОП-20 по финансовым результатом и в ТОП-50 почти по всем другим показателям.

Финансовые показатели Банка подтверждаются Международной аудиторской компанией "Deloitte & Touche", которая является постоянным аудитором УПБ с 2002 года.

В августе 2009 г. компания "Кредит-Рейтинг" подтвердил Украинскому Профессиональному Банку кредитный рейтинг инвестиционного уровня "uaBBB" (стабильный).

Головной офис УПБ:

Киев, ул. Марины Расковой, 15

тел.: (044) 461 82 82

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