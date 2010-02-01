Правозащитники заявляют, что в Италии представители власти забрали у украинки ребенка, и просят МИД вмешаться в ситуацию
Киев. 1 февраля. УНИАН. Председатель Итальянского представительства центра внедрения программ ЮНЕСКО, председатель Общеукраинского трудового движения «Солидарность» Виктор ГОРОБЧУК просит Министерство иностранных дел вмешаться в ситуацию по поводу грубого нарушения прав семьи украинских работников в Италии Натальи ШПАЧИНСКОЙ и Владимира СЕРГИЕНКО, у которых 21 января представители власти г. Вимарте (провинция Монцо) в Италии без какого-либо предупреждения забрали 2-летнего сына Владимира.
Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.
По словам В.ГОРОБЧУКА, проблемы вокруг 2-летнего Владимира (гражданина Украины) возникли сразу после его рождения 31 января 2008 года в клинике Милана.
Как отметил правозащитник, матери новорожденного врачи сообщили, что мальчик якобы болен Finilcttunuria (не усваивается белок, нужна специальная еда). "Сразу после рождения в течение 11 дней нахождения в клинике у ребенка стали брать кровь и ставить какие-то эксперименты. Все это делалось без согласия родителей. После неоднократных безрезультатных попыток получить объяснения, какие именно препараты используются для «лечения» их ребенка и являются ли они сертифицированными Министерством здравоохранения, семья приняла решение забрать ребенка домой. Вместе с тем родители передали кровь ребенка на анализы в украинскую клинику во Львове и Швейцарии. Диагноз не подтвердился", - сообщил В.ГОРОБЧУК.
Он отметил, что после этого со стороны правоохранительных органов Италии "начались неоднократные попытки забрать ребенка якобы для лечения болезни". При этом без участия родителей принимались судебные решения в пользу клиники, чтобы отнять ребенка для лечения.
"Обращение родителей по этому вопросу к руководству украинского консульства в Италии оказалось безрезультатным: консульство проявило полную бездеятельность, нейтральность в решении этого вопроса, избрав позицию статиста", - подчеркнул В.ГОРОБЧУК.
По его словам, результатом этого стало то, что 21 января по решению очередного суда, о котором семье мальчика ничего не было известно, правоохранительные органы ворвались в дом, где проживала мать ребенка, и силой отобрали у нее сына.
При этом правозащитник обратил внимание на тот факт, что мать мальчика во время его якобы лечения не только не заметила улучшений состояния здоровья, но, наоборот, обнаружила ухудшение - у ребенка появилось косоглазие.
Исходя из изложенного, В.ГОРОБЧУК призывает МИД и Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Нину КАРПАЧЁВУ в срочном порядке принять необходимые меры. В частности, передать «ноту официальным органам страны Италия относительно недопущения каких-либо экспериментов над СЕРГИЕНКО Владимиром до выяснения всех обстоятельств; передать ноту руководству страны Италия о недопустимости подобных действий в отношении украинских граждан, которые находятся на заработках в Италии, поскольку подобные случаи не единичные; принять необходимые меры для возвращения сына родителям".