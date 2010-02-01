«Бюро Веритас Сертификейшн» получило аккредитацию на право проведения сертификации OHSAS 18001:2007

Киев. 1 февраля. УНИАН. Национальное агентство по аккредитации Украины аккредитировало «Бюро Веритас Сертификейшн» на право проведения сертификации OHSAS 18001:2007.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил директор по маркетингу и развитию «Бюро Веритас» Черноморского региона Арутюнян АШОТ.

По словам А.АШОТА, около 70 украинских предприятий уже сертифицированы по международным стандартам. «В целом потребителей можно разделить на две группы: это иностранные компании, где идет требование сверху корпоративно от акционеров, вторая – просто крупные компании с высоким травматизмом», – отметил он.

По его данным, после сертификации предприятий горно-металлургического комплекса достигается 40-процентное снижение травматизма. «Этот стандарт прогрессивными руководителями воспринимается как элемент управления для снижения издержек», – отметил А.АШОТ.

Сегодня «Бюро Веритас» ожидает привлечь вторую группу клиентов – крупные предприятия – с целью снизить травматизм на производстве.

Аккредитация по OHSAS 18000 стала 57-й международной аккредитацией группы «Бюро Веритас» в мире.

Бюро аккредитовалось в Украине по трем стандартам: ISO 9001 (стандарт по управлению процессами, направлен на повышение результативности и эффективности, что соответствует концепции устойчивого развития), ISO 14000 и по OHSAS.

Справка УНИАН. Национальное агентство по аккредитации Украины (НААУ) работает с 2002 года согласно Закону «Об аккредитации органов по оценке соответствия».

Задача НААУ – аккредитация органов по оценке соответствия с дальнейшим контролем за их соответствием условиям аккредитации.

Международное техническое общество «Бюро Веритас» основано в 1828 году и является мировым лидером в предоставлении услуг по сертификации, инспекции, управлению рисками, консалтингу и обучению.

«Бюро Веритас Сертификейшн» является ведущим сертификационным органом, имеющим 44 национальные аккредитации, выдавшим 110 тысяч сертификатов в мире и более 900 – в Украине. Всего за время работы бюро сертифицировало 965 систем менеджмента, из них 133 – в 2009 году.

OHSAS 18000 – это комплекс международных стандартов по разработке Системы управления здравоохранением и безопасностью персонала.

Сертификация проводится по одному из стандартов, входящих в этот комплекс: по стандарту OHSAS 18001 (один из основных международных стандартов по безопасности и гигиене труда, внедрен в 1999 году). Последняя версия OHSAS 18001 – OHSAS 18001-2007.

Стандарты были специально разработаны в дополнение к стандартам ISO 9000 и ISO 14000 для улучшения интеграции систем менеджмента.