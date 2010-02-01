Гражданская кампания “Новый гражданин” предлагает будущему президенту после инаугурации ответить на вопросы избирателей

Киев. 1 февраля. УНИАН. Гражданская кампания “Новый гражданин” предлагает будущему ПРЕЗИДЕНТУ в первую пятницу после инаугурации прийти на Общественный форум, который будет транслироваться в прямом эфире, и открыто ответить на вопросы украинцев: как, когда, каким образом и что он будет делать для преодоления кризиса в Украине?

Соответствующее открытое письмо по этому вопросу сегодня на пресс-конференции в УНИАН обнародовала директор Института массовой информации Виктория СЮМАР.

По ее словам, такая инициатива возникла в связи с отсутствием полноценных дебатов между двумя кандидатами в президенты и "бессодержательной и скандальной предвыборной кампанией, которая не отвечает, как потенциальные победители будут руководить государством следующие 5 лет".

Кроме того, как отмечается в письме, "голосуя на выборах, мы нанимаем Президента на работу, платим ему зарплату, и поэтому требуем ответов на главные вопросы развития страны от нового Президента". "Монолог, когда лишь власть обращается к народу, должен превратиться в конструктивный диалог. Президент должен непосредственно отчитываться перед избирателями", - отметила В.СЮМАР, добавив при этом: "Нам предлагают выбор между ТирЮлею и ТигрЯником, но не предлагают избирать между курсами развития страны".

В свою очередь, известный украинский общественный деятель Дмитрий КАПРАНОВ отметил, что "если власть будет способна вести диалог, а не монолог, то это, конечно, будет значительным прорывом. Власть нужно принуждать к диалогу, к отчету".

Продолжая тему, бывший вице-премьер по вопросам европейской интеграции Олег РЫБАЧУК отметил, что подобного рода общения инициаторы Общественного форума намерены распространить и во время выборов в местные органы власти. Отвечая на вопрос, каким образом организаторы Форума будут действовать, если тот, кто станет президентом, откажется принять участие в диалоге, О.РЫБАЧУК сказал: "В таком случае мы будем задавать вопросы ведущим экспертам и предложим Президенту поучиться у этих людей". В то же время О.РЫБАЧУК сообщил, что на данный момент положительный ответ о намерении в случае избрания президентом принять участие в диалоге выразила Юлия ТИМОШЕНКО. Гарантии участия в этом Виктора ЯНУКОВИЧА дала Анна ГЕРМАН. О.РЫБАЧУК заверил, что, начав свои первые 100 дней, избежать диалога с обществом будущему Президенту не удастся, "тем более, что о нашей инициативе знают уже и за границей".

Также О.РЫБАЧУК сообщил, что чтобы каждый гражданин на Форуме мог задать свой вопрос будущему лидеру, сайт "Украинская правда" инициировала сбор вопросов в рубрике "Спроси новоизбранного Президента". В настоящее время почти 40 тысяч украинцев задали ему около 600 вопросов.