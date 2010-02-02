Президент НОК считает, что государство должно больше средств вкладывать в спорт

Киев. 2 февраля. УНИАН. Президент Национального Олимпийского комитета (НОК) Сергей БУБКА считает, что государство должно больше средств вкладывать в спорт, в частности в олимпийское движение.

Об этом он сказал на пресс-конференции в агентстве УНИАН.

“Недостаточно сегодня со стороны государства вкладывается денег в спорт, в олимпийское движение. Олимпийский спорт - это беспроигрышный объект для государственных инвестиций, потому что это инвестиции в наше общее будущее, и делать их нужно начинать уже сегодня”, - сказал он.

По словам С.БУБКИ, присутствие на Олимпиаде украинских спортсменов - это ни что иное, как самая эффективная реклама страны.

Он отметил, что НОК не отвечает непосредственно за подготовку спортсменов, однако результаты выступлений украинцев на Олимпиаде “являются нашим общим интересом”.

Что касается прогнозов относительно участия украинских спортсменов в Олимпиаде в Ванкувере, С.БУБКА заметил, что прогнозов не дает. “Мы сделали свою работу. Для лидеров команд, в том числе и с помощью НОК, условия были созданы оптимальные. Теперь все в руках спортсменов”, - сказал он.

Президент НОК сообщил, что на зимней Олимпиаде в Ванкувере, которая начнется через 10 дней, впервые примут участие Гана, Каймановы острова, Пакистан, Перу и Колумбия.

По его словам, НОК пытается изменить отношение общества к спорту и здоровью нации. Он напомнил, что в работе НОК есть два главных направления - организация поездок на Олимпийские игры и популяризация спорта в Украине. Среди наиболее масштабных акций НОК - Всеукраинский олимпийский урок, Олимпийский день, всеукраинская церемония “Герои спортивного года”, фотовыставка “Спортивные мгновения”. Кроме того, НОК оказывает финансовую помощь украинским спортсменам. С.БУБКА напомнил, что с 2005 года НОК привлек от партнеров и спонсоров средств на общую сумму около 39 млн. грн.

С.БУБКА также считает, что для того, чтобы молодежь повернулась лицом к спорту, нужно строить спортивные арены и базы.