Депутаты Северодонецкого горсовета, которые вышли из Партии регионов, заявляют о давлении со стороны Луганской облорганизации партии

Киев. 2 февраля. УНИАН. Депутаты Северодонецкого городского совета, которые вышли из рядов Партии регионов, заявляют о давлении со стороны руководства Луганской областной организации партии.

Об этом они сообщили на пресс-конференции в УНИАН.

Руководитель фракции Партии регионов в Северодонецком горсовете Юрий ГОЛОВКО заявил, что основная проблема заключается в методах руководства нового руководства Луганской областной организации Партии регионов. Он объяснил, что ранее был принят новый партийный устав, которым предусмотрено сокращение полномочий первичных партийных организаций, в частности, председателей ячеек теперь назначает руководство соответствующей областной партийной организации. По словам Ю.ГОЛОВКО, это дало возможность областному руководству партии сменить председателей практически всех местных организаций, причем новые руководители назначались по принципу полной преданности новому областному руководству, а не идеологии партии.

Ю.ГОЛОВКО отметил, что именно по этим причинам в 2008 году его исключили из рядов Партии регионов. Он также сообщил, что после первого тура президентских выборов в конце января 2010 года в знак протеста против политики областного руководства из Партии регионов вышли еще 19 депутатов Северодонецкого горсовета, что составляет большинство ее фракции. Ю.ГОЛОВКО заявил, что после этого на него и его коллег начало оказывать давление руководство областной парторганизации, в частности, в местной прессе появились заказные материалы, которые унижают честь и достоинство депутатов.

Он также добавил, что увеличения случаев провокаций депутаты ожидают после президентских выборов, они считают, что руководство областной организации сейчас не хочет привлекать внимание избирателей к ослаблению Партии регионов в области.