Киевских врачей вынуждают фальсифицировать результаты голосования. Депутаты требуют отставки Кильчицкой - БЮТ

Киев. 2 февраля. УНИАН. Киевских врачей вынуждают фальсифицировать результаты голосования.

Об этом заявил народный депутат Украины от БЮТ, руководитель Киевского городского штаба кандидата на пост Президента Юлии ТИМОШЕНКО Анатолий СЕМИНОГА сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Он отметил, что в медицине “сложилась самая позорная ситуация”. По словам депутата, во время первого тура выборов Президента Украины в Киеве была организована попытка провести фальсификации на спецучастках. “В Киеве образовано 65 участков, в основном, в больничных стационарах, где находятся больные. Система фальсификаций была следующая: вызывали к себе на отчет руководителей медицинских заведений, которые практически ежегодно подписывают с командой мэра Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО соглашение, и, под угрозой увольнения с работы, требовали обеспечить определенный процент голосования на спецучастках за кандидата Виктора ЯНУКОВИЧА”, – сказал А.СЕМИНОГА.

Депутат подчеркнул, что не все руководители медзаведений пошли на сотрудничество с этой командой, но некоторые, испугавшись увольнения, все же отработали схему фальсификаций. “В первом туре на некоторых участках были странные результаты. По городу Киеву В.ЯНУКОВИЧ, в среднем, получил 15%, а, например, на избирательном участке №83 - это психушка по улице Миропольской, этот кандидат получил поддержку в 37% голосов, тубдиспансер на Харьковском шоссе - тоже 37% голосов. Как минимум, таких спецучастков в Киеве насчитывается более десятка. Это говорит о том, что на этих спецучастках, в этих медицинских заведениях происходила фальсификация," – убежден народный депутат.

А.СЕМИНОГА рассказал еще об одной схеме фальсификаций: требование главных врачей к медперсоналу выйти обязательно на работу в воскресенье, 7 февраля, чтобы проголосовать за определенного кандидата в президенты, а по окончании рабочего дня медик должен проголосовать еще и на своем участке.

По его словам, известны факты, когда из больницы выписывали больных, которые не соглашались голосовать за “нужного” кандидата, и пытались заполнить койко-места новыми пациентами, благосклонными к кандидату В.ЯНУКОВИЧУ, работали также и так называемые избирательные “карусели”.

Народный депутат заявил, что ко второму туру эта работа усилилась. По словам А.СЕМИНОГИ, от главных врачей всех медицинских заведений требуют, чтобы во время голосования в больницах поддержка В.ЯНУКОВИЧА составляла 60-70%. “Таким образом, пытаются повлиять на волеизъявление киевлян и продемонстрировать поддержку В.ЯНУКОВИЧА киевлянами”, - сказал А.СЕМИНОГА, подчеркнув, что этот кандидат никогда не имел поддержки жителей столицы более 13-15%. Он убежден, что во время этой избирательной кампании его поддержка останется такой же.

Ответственность за такую ситуацию в медицинской отрасли столицы народный депутат возлагает на первого заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Ирэну КИЛЬЧИЦКУЮ.

Поэтому, сообщил он, группа народных депутатов Украины, направили обращение к Кабинету министров с просьбой снять И.КИЛЬЧИЦКУЮ с должности первого заместителя председателя КГГА. “Надеемся, что завтра на заседании правительства будет принято соответствующее решение. И документы будут направлены Президенту", – сказал А.СЕМИНОГА.

Народный депутат обратился к медикам Киева с призывом не допустить фальсификаций и нарушения закона.