Женские политические объединения призывают кандидатов в президенты признать результаты второго тура выборов

Киев. 2 февраля. УНИАН. Участники Всеукраинского форума женских политических партий и общественных организаций призывают кандидатов на пост Президента Украины признать результаты второго тура выборов главы государства, который состоится 7 февраля.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщили председатель Всеукраинского политического объединения “Женщины за будущее” Валентина ДОВЖЕНКО и лидер партии “Солидарность женщин Украины” Валентина ГОШОВСКАЯ.

Лидеры женских политических объединений обнародовали обращение к кандидатам в президенты и избирателям по поводу выборов. Они призывают Виктора ЯНУКОВИЧА и Юлию ТИМОШЕНКО признать результаты выборов “как беспрекословный факт народного выбора”.

“Народ Украины прозябает в условиях невиданного кризиса. Хватит испытывать нас на прочность манипулированием нашим волеизъявлением, запугиванием манифестациями, эпидемиями разных видов гриппа, судебными исками и черным пиаром на своего политического конкурента”, - подчеркивается в обращении.

По словам В.ГОШОВСКОЙ, Украине не нужен Президент, который будет добиваться признания своей победы на выборах с помощью давления и с применением силовых методов.

“В погоне за властью Вы не должны забывать, что только народное волеизъявление является легитимным и будет поддержано не только в Украине, но и в мире”, - отметила она.

В.ГОШОВСКАЯ также заметила, что тот, кто проиграет, должен остаться в истории Украины государственным деятелем, который выполнит волю народа, и будет работать на свое государство.

“От вас, кандидатов на должность Президента Украины, мы требуем прекратить политические склоки, оставить в покое страну, а народу – дать возможность жить, работать, рожать и воспитывать детей в богатом государстве...”, - идет речь в обращении женских политических объединений.

По словам В.ДОВЖЕНКО, женщины считают, что власть должна обеспечить проведение второго тура выборов согласно законодательству, чтобы он прошел так же спокойно, как и первый.

Она подчеркнула, что женщины обращаются ко всем гражданам Украины – женщинам и мужчинам – обязательно прийти на выборы и сознательно отдать свой голос за того или другого кандидата.

В обращении к избирателям, распространенном на пресс-конференции, также содержится призыв поддержать на выборах Президента лидера Партии регионов В.ЯНУКОВИЧА.

“Мы призываем вас принять решение в интересах ваших родителей, матерей, детей, внуков – избрать человека, преданного государству и людям – Виктора Федоровича ЯНУКОВИЧА, который мыслит по-государственнически, действует по-государственнически. В этом залог нашей мирной, достойной жизни, в этом наша уверенность в лучшем будущем”, - сказано в документе.