Певица Валевская обвиняет руководство НТКУ в блокирования показа ее выступлений на Первом национальном канале

Киев. 2 февраля. УНИАН. Певица Наталья ВАЛЕВСКАЯ обвиняет руководство Национальной телекомпании Украины в блокировании показа ее выступлений на Первом национальном канале.

Об этом она сообщила сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Певица рассказала, что после того, как узнала, что конкурс по отбору исполнителя от Украины на песенный конкурс “Евровидение” не состоится, она подала заявку на участие в подобном отборе от России. По ее словам, очевидно, такое решение не понравилось президенту НТКУ Василию ИЛАЩУКУ.

Муж и продюсер Н.ВАЛЕВСКОЙ Владимир ПРИГЛАДЬ объяснил такое предположение тем, что в один из дней ему позвонил по телефону В.ИЛАЩУК и “в жесткой форме” предупредил, что в связи с таким решением “заблокирует появление ВАЛЕВСКОЙ в эфире Первого национального”. Продюсер сказал, что сначала не придал особого значения этому заявлению, однако позже и в самом деле уже готовые к эфиру записи певицы своевременно не появились в программах Первого национального. По словам продюсера, когда он позвонил по телефону на канал узнать о причинах задержки, ему ответили, что руководство телекомпании запретило выпускать в эфир записи Н.ВАЛЕВСКОЙ.

В.ПРИГЛАДЬ добавил, что команда певицы считает такие действия незаконными и именно поэтому решила донести их к сведению общественности.