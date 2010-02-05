КИУ констатирует, что изменения в закон о выборах Президента не будут способствовать демократичности и организованности голосования

Киев. 5 февраля. УНИАН. Комитет избирателей Украины констатирует, что изменения в закон “О выборах Президента Украины” не будут способствовать повышению демократичности и качества организации повторного голосования на выборах главы государства 7 февраля.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил председатель правления КИУ Александр ЧЕРНЕНКО.

“Комитет избирателей еще на этапе, когда этот закон только появился на прошлой неделе и был принят в первом чтении, сказал, что это не украшает украинские выборы и не делает их лучше. Это, напротив, создает дополнительные проблемы для организации избирательного процесса”, - сказал А.ЧЕРНЕНКО.

По его словам, у КИУ вызывают обеспокоенность как сроки принятия поправок в этот закон, (за несколько дней до выборов), так и содержание изменений.

КИУ считает, что принятые изменения дают возможность нарушить принцип коллегиальности в избирательных комиссиях, а у местной власти появляются дополнительные рычаги влияния на решение избирательных комиссий.

Вместе с тем, Комитет избирателей констатирует, что при условии четкого и неуклонного соблюдения штабами кандидатов в президенты, органами исполнительной власти и местного самоуправления, членами избирательных комиссий законодательства и отказа от реализации дестабилизирующих сценариев, у Украины сохраняется возможность проведения честных и прозрачных выборов, результаты которых будут отвечать волеизъявлению граждан.

Кроме того, КИУ приветствует назначение Александра ОСАДЧУКА новым членом Центральной избирательной комиссии, которая теперь начала работать в полном составе, но отмечает, что ЦИК до сих пор не представила необходимых разъяснений о порядке внесения избирателей в списки в день голосования участковыми избирательными комиссиями.

Вместе с тем, КИУ считает неоправданным постановление ЦИК, которое обязывает избирателей, обозначенных в реестре избирателей как «неспособные самостоятельно передвигаться», дополнительно писать заявления для голосования за пределами участка.

Также А.ЧЕРНЕНКО отметил, что во втором туре выборов профессиональный уровень членов избирательных комиссий повысился (70-80% членов комиссий имеют опыт работы в первом туре). В то же время деятельность избирательных комиссий во многих регионах характеризуется достаточно высоким уровнем конфликтности, существует недоверие между членами комиссий и раздаются взаимные обвинения, что не способствует нормальной работе комиссий.

Вместе с тем, по словам А.ЧЕРНЕНКО, остались проблемы с материально-техническим обеспечением работы избирательных комиссий. Есть проблемы с передачей имущества (кабинки, урны, канцтовары, печати) от предыдущих составов УИК, поскольку руководство предыдущих УИК часто отказывается от сотрудничества.

КИУ также прогнозирует, что из-за уменьшения количества членов УИК осложнится процесс подготовки и организации голосования, что может привести к очередям на участках и промедлению с подсчетом голосов.