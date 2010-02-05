Киев. 5 февраля. УНИАН. С 1 сентября органы студенческого самоуправления получат 10% квоту в составе ученых советов вузов.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО, комментируя подписанный вчера Президентом Украины Закон “О внесении изменений в Закон Украины “О высшем образовании” относительно вопросов студенческого самоуправления”, принятый парламентом 19 января.

“Вся структура подготовки должна нас привести к тому, что, условно говоря, с 1 сентября во всей Украине должна действовать цивилизованная система студенческого самоуправления, как это предусмотрено действующим законом”, - сказал Н.ТОМЕНКО.

В частности, по его словам, согласно подписанным Президентом Украины 4 февраля изменениям в Закон “О высшем образовании”, органы студенческого самоуправления получают десятипроцентную квоту в составе ученых советов вузов и факультетов, а также на конференциях по выборам ректоров. Деятельность органов студенческого самоуправления получит системную финансовую основу в виде отчислений в объеме не менее 0,5% “специального фонда” бюджета высшего учебного заведения.

Не менее 30% этих средств будет тратиться на нужды деятельности научных обществ студентов и аспирантов.

“Ограничивающая норма о 30% для научной деятельности фактически определяет, на что это можно использовать. Конечно, нужна практика, опыт показать, как это делать, подсказать институтам студенческого самоуправления, как это сделать. Я не столько радуюсь, что восьмилетняя борьба за студенческое самоуправление завершалась успешно, я думаю, как максимально это реализовать, чтобы мы гордились тем, что этот закон позволил создать нам и украинское, и европейское студенческое самоуправление”, - сказал Н.ТОМЕНКО.

Как сообщал УНИАН, вчера, 4 февраля, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал закон о внесении изменений в Закон «О высшем образовании» относительно вопросов студенческого самоуправления.

Верховная Рада приняла этот закон 19 января.

Законом предоставляются органам студенческого самоуправления конкретные функции по организации студенческой жизни и участию в учебном процессе учебного заведения. По закону, органы студенческого самоуправления получают квоту в размере 10% в составе ученого совета вуза.

Предусмотрено также, что по согласованию с органом студенческого самоуправления в высшем учебном заведении принимается решение об отчислении лиц и восстановлении на учебу, перевод студента, который обучатся по государственному заказу, на обучение по контракту, и наоборот и т.д.