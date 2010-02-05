Члены от БЮТ в двух ОИК на Донбассе заявляют о давлении и угрозах в свой адрес от отдельных политических сил

Киев. 5 февраля. УНИАН. Члены от БЮТ в окружных избирательных комиссиях территориальных округов №44 (г. Донецк) и №48 (г. Краматорск) Ольга КНЯЗЕВА и Светлана ФАЛЬЧЕНКО заявляют о давлении и угрозах в свой адрес и коллег, которые представляют интересы кандидата в президенты Юлии ТИМОШЕНКО, от представителей отдельных политических сил и правоохранительных органов.

Об этом О.КНЯЗЕВА и С.ФАЛЬЧЕНКО заявили сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По словам О.КНЯЗЕВОЙ, после первого тура выборов сотрудники местного УБОП начали проверку на предмет возможного злоупотребления ею служебным положением по месту основной работы - в больнице. Кроме того, она сообщила, что вчера неизвестные прокололи все колеса в автомобиле председателя ТИО; членам отдельных избирательных участков, которые также представляют интересы БЮТ, поступают анонимные SМS-сообщения с текстом: "Не лезьте, куда не надо!", "Не играйтесь со своей судьбой!", а члену комиссии в Макеевке неизвестные выбили окна в квартире и т.п.

По мнению О.КНЯЗЕВОЙ, эти факты свидетельствуют о подготовке масштабных фальсификаций результатов второго тура президентских выборов.

Она также сообщила, что в указанных округах комиссии не проверяют все заявления от желающих голосовать на дому.

В свою очередь, С.ФАЛЬЧЕНКО сообщила, что в Краматорске ситуация перед выборами не очень отличается от той, которую описала О.КНЯЗЕВА. По ее словам, имеют место попытки подкупа членов комиссий, факты незаконного исключения представителей Ю.ТИМОШЕНКО из состава комиссий по причине якобы отсутствия на заседании.

По словам С.ФАЛЬЧЕНКО, последний такой случай произошел с членом от БЮТ в ОИК (ТИО №48) Николаем ГОНЧАРОВЫМ, несмотря на то, что он присутствовал на заседании комиссии, о чем имеет документальные подтверждения.

Присутствующая на пресс-конференции секретарь этой же комиссии Елена РАЧКАУСКЕНЕ высказала мнение, что такие действия совершаются с целью устранить из комиссий представителей Ю.ТИМОШЕНКО.

"Я считаю, что единственная цель – несмотря на методы, устранить представителей в комиссиях от Ю.ТИМОШЕНКО", - сказала она.

Продолжая эту тему, депутат Краматорского городского совета Наталия ВОЗОВИЧ опровергла заявления отдельных политиков о том, что БЮТ собирается сорвать голосование в южных и восточных областях Украины.

"Ни физически, ни практически представители от БЮТ сорвать выборы не могут. У нас нет возможности ни блокировать, ни подвозить, ни заменять", - сказала она.