Акцизная политика в 2009 году дает основания для повышения акциза на сигареты – эксперт

Киев. 3 февраля. УНИАН. Успех акцизной политики в 2009 году дает основания для последующего повышения акцизных ставок на сигареты с целью их приближения к ставкам Европейского Союза.

Такое мнение на пресс-конференции в УНИАН высказал заведующий отделом по борьбе с табаком Украинского института стратегических исследований при Министерстве здравоохранения Украины Константин КРАСОВСКИЙ.

По словам начальника управления администрирования акцизного сбора Государственной налоговой администрации Украины (ГНАУ) Юрия МАРЧЕНКО, в 2009 году от акцизного сбора на отечественные и импортированные сигареты в бюджет поступило 9,06 млрд. грн., тогда как за 2008 год – 3,5 млрд. грн. Он подчеркнул, что резкое увеличение поступлений обусловлено повышением акцизных ставок, а также падением производства сигарет в прошлом году на 11%.

В то же время, начальник отдела методологии Управления администрирования акцизного сбора ГНАУ Любовь МИГУНОВА отметила, что в Украине также необходимо облагать налогом табачное сырье. «В украинском законодательстве на сегодня отсутствуют нормы контроля выхода продукции, а нулевая ставка на табачное сырье, которое ввозится в Украину, может привести к изготовлению фальсифицированной продукции. И поступления в бюджет могут уменьшиться в связи с ростом теневого оборота», – сказала она, отметив, что в 2009 году объем импорта табачного сырья в Украину увеличился по сравнению с прошлыми годами.

Л.МИГУНОВА подчеркнула, что направление такой продукции никто не отслеживает, в результате чего она может быть использована для нелегального производства. Поэтому, по ее словам, в Украине необходимо установить ставку на табачное сырье на уровне половины действующей ставки на сигареты и ввести контроль за выпуском продукции.