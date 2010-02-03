Тарасюк заявляет, что внешнеполитические приоритеты двух кандидатов в президенты Украины являются принципиально отличными

Киев. 3 февраля. УНИАН. Председатель комитета Верховной Рады по вопросам европейской интеграции, председатель Народного руха Украины Борис ТАРАСЮК прогнозирует, если Президентом станет Юлия ТИМОШЕНКО, внешняя политика Украины будет защищать национальные интересы, а при президентстве Виктора ЯНУКОВИЧА она будет осуществляться “по инструкциям Кремля”.

Об этом Б.ТАРАСЮК заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

“При условии избрания В.ЯНУКОВИЧА нас ждет невыразительная, подчиненная Кремлю внешняя политика. При Президенте Ю.ТИМОШЕНКО внешняя политика будет прогнозированной и подчиненной украинским национальным интересам, без поклонов в ту или другую сторону”, - считает Б.ТАРАСЮК.

В частности, по его мнению, при президентстве лидера Партии регионов взаимоотношения с Европейским Союзом будут основываться на в большей степени декларативной политике без осуществления конкретных шагов по приближению к критериям членства.

Он спрогнозировал, что из-за этого можно ожидать ухудшения отношений с ЕС, негативных последствий для подписания Соглашения об ассоциации и что это приведет к свертыванию переговоров об отмене визового режима для граждан Украины.

При Президенте Ю.ТИМОШЕНКО, заявляет Б.ТАРАСЮК, можно ожидать последовательность и продолжение курса на членство в ЕС, а также заключения Соглашения об ассоциации уже во второй половине 2010 года с возможной перспективой членства в Евросоюзе.

Б.ТАРАСЮК также отметил непоследовательность и бесперспективность политики В.ЯНУКОВИЧА относительно вступления Украины в НАТО.

“Что касается Ю.ТИМОШЕНКО, то здесь я могу спрогнозировать продолжение курса на членство в НАТО по результатам общенационального референдума. Целый ряд положений по этому содержится в соглашениях о создании Коалиции демократических сил 2007 и 2008 годов. Я не вижу никаких отличий в политике относительно членства в НАТО в случае, если президентом станет Ю.ТИМОШЕНКО», от политики действующего Президента, сказал Б.ТАРАСЮК.

Что касается отношений с Россией, политик прогнозирует, что при условии избрания главой государства В.ЯНУКОВИЧА можно ожидать “подчинения внешней политики Украины во всех ее аспектах интересам и инструкциям Кремля”.

Также, считает народный депутат, позиция В.ЯНУКОВИЧА может привести к продлению пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины.

В вопросе взаимоотношений в энергетической отрасли с Россией, по убеждению Б.ТАРАСЮКА, политика В.ЯНУКОВИЧА может привести к утрате государством контроля над собственной газотранспортной системой, а присоединение к проектам по строительству газопроводов в обход Украины противоречит национальным экономическим интересам.

Также Б.ТАРАСЮК негативно оценил позицию лидера Партии регионов в вопросе предоставления русскому языку статуса второго государственного, что является “выполнением установки Кремля”.

Что касается президентской политики Ю.ТИМОШЕНКО в отношении России, то Б.ТАРАСЮК оценивает ее как конструктивную, направленную на обеспечение национальных интересов Украины. В частности, в отношении Черноморского флота – будет реализовано требование Конституции о запрете на присутствие военных баз на территории Украины.

“ТИМОШЕНКО отвергает передачу ГТС в любую форму собственности, в соответствии с законом. Она твердо стоит на позиции единого государственного языка – украинского с обеспечением права граждан других национальностей пользоваться своими языкам. И, конечно, она будет продолжать курс на всяческую поддержку украинской истории, обеспечение исторической справедливости, в том числе и в отношении тех, кто отдал жизнь за свободу и независимость нашего государства”, - убежден Б.ТАРАСЮК.

Он сказал, что является ошибкой и обманом избирателей, как об этом заявляется, что программные президентские внешнеполитические принципы обоих кандидатов являются одинаковыми.

“Анализ внешнеполитических последствий доказывает, что эти позиции двух кандидатов являются абсолютно отличными”, - считает Б.ТАРАСЮК.