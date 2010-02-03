Операторы рынка платежных терминалов заявляют, что проблемы в работе возникли только у «Айбокса»

Киев. 3 февраля. УНИАН. Операторы рынка платежных терминалов заявляют, что проблемы в работе возникли только у одной компании - «Айбокс».

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявили представители компаний, осуществляющих свою деятельность на рынке предоставления услуг через платежные терминалы.

«Хочу заявить, что терминалы, подключенные к компании EasySoft, продолжали и все время проводили платежи без задержек, согласно регламенту. Все платежи проходят в штатном режиме», - сказал на пресс-конференции генеральный директор ТМ EasySoft Алексей СВИРИД.

Эти слова также подтвердил генеральный директор ООО «Платежка» Владислав СЛАБКОВИЧ: «Все остальные операторы рынка работали в обычном, нормальном, штатном режиме. «Айбокс» – это большая часть рынка, но не наибольшая… Существует порядка 10 компаний крупных компаний – операторов рынка… Людям следует отличать одну компанию от другой». По его словам, колл-центр компании «Платежка» после сбоя работы терминалов "Айбокс" принимал до 100 звонков в день от обеспокоенных пользователей, которые не идентифицировали терминалы "Айбокс" и терминалы других компаний.

Сложившаяся ситуация привела к значительному снижению оборотов терминалов других сетей, так как операторы и провайдеры услуг в своих предупреждениях о блокировке платежей через сеть "Айбокс", рекомендовали абонентам проводить платежи другим путем: с помощью скретч-карт, онлайн-систем платежей и др.

Участники пресс-конференции заявили, что возникшая ситуация не имеет влияния на качество работы их сетей, и пользователи могут продолжать осуществлять платежи через платежные терминалы.

Как сообщалось в СМИ, 28 и 29 января т.г. произошел сбой в работе сети "Айбокс". Представители компании – владельца сети объяснили случившееся техническими работами, которые продлятся до 7 февраля 2010 года. Владельцы сети терминалов обещают, что средства, переведенные на счета, но не полученные абонентами, вернутся в полном объеме после 7 февраля т.г.