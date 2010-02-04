Пилипишин заявляет, что по указанию столичной власти запрещено размещение плакатов ГО “Кияни передусім”

Киев. 4 февраля. УНИАН. Председатель Шевченковской райгосадминистрации Киева и почетный председатель общественной организации “Кияни передусім” Виктор ПИЛИПИШИН заявляет, что по указанию городской власти рекламные операторы отговаривают организации в размещении информационных плакатов об основных тезисах наработанного ею экономического плана развития Киева.

Об этом В.ПИЛИПИШИН заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Как сказала, в свою очередь, председатель движения “Кияни передусім”, депутат Киевсовета Елена АНТОНОВА, общественное движение было создано с целью объединить киевлян, которым небезразлична дальнейшая судьба города, и совместно наработать схему решения проблем столицы.

Ситуацию с размещением плакатов движения “Кияни передусім” она прокомментировала так: “Нам необходим диалог с киевлянами, но его не вышло. На все наши попытки каким-то образом разместить в средствах массовой информации, на рекламоносителях, используя любые средства медиа и внешнюю рекламу, нам сегодня всюду говорят: “нет”. На нас сегодня табу”.

Как заметил директор по рекламе ГО “Кияни передусім” Сергей БУЛАНЫЙ, организация намеревалась разместить свои плакаты на рекламных носителях еще весной 2009 года. Для этого были подписаны соглашения из почти 20 операторами и было проплачено около 250 биг-бордов. По его словам, с первого дня, когда операторы начали расклеивание этих биг-бордов, хозяевам и управляющим менеджерам операторов начали поступать звонки с требованием снять социальную рекламу и обращение ГО “Кияни передусім”.

“Часть операторов сразу вынуждена была демонтировать нашу рекламу по той причине, что они прямо или каким-то иным образом зависят от чиновников КГГА, от “Киеврекламы”. Часть операторов решила подождать и пошла нам навстречу и пострадала. У нас есть письменные подтверждения о демонтаже площадей, об угрозах со стороны чиновников КГГА. Так или иначе, в течение недели все 250 плоскостей были демонтированы или заклеены другой рекламой”, - заявил С.БУЛАНЫЙ.

Он также отметил, что в январе этого года общественное движение снова обратилось к операторам с целью разместить плакаты и получило отказ.

“Они реально боялись вступать в конфликтные ситуации с городской властью”, - убежден директор по рекламе ГО “Кияни передусім”.

В.ПИЛИПИШИН добавил, что весной, когда начали снимать рекламу “Кияни передусім”, он лично встречался с мэром Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ по этому поводу. “Относительно бордов он сказал: «Указание не давал, но то, что сделал БАСС (первый заместитель председателя КГГА – УНИАН), я считаю правильным, и вы борды свои в городе не разместите”, - сообщил В.ПИЛИПИШИН о результате этой встречи.

По словам адвоката Александра ДАНИЛЮКА, “такие действия городской власти являются уголовными и подпадают под ряд статей Уголовного кодекса”, в частности, относительно препятствования законной деятельности общественных организаций и злоупотребления властью или служебным положением, а также относительно препятствования предпринимательской деятельности, которую осуществляют в данном случае операторы рекламы.

В.ПИЛИПИШИН отметил, что эта ситуация является лишь одним из примеров того, что происходит в Киеве: “Одна семья сделала из города Киева акционерное общество закрытого типа, где один клан распоряжается всем: бюджетом, имуществом, землей. Без их воли, без их подписи не решается ни один вопрос в Киеве. К какому состоянию они довели столицу – мы видим”.

Он сообщил, что по поводу невозможности разместить рекламу уже направлено обращение Президенту Украины, политикам, и если ситуация не изменится, то “Кияни передусім” будут обращаться к международному сообществу.