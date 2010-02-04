Изменения к закону о выборах Президента создают дополнительные угрозы нарушения прав избирателей – “ОПОРА”

Киев. 4 февраля. УНИАН. Принятый вчера Верховной Радой Украины закон об изменениях к закону о выборах Президента не только не способствуют проведению демократических выборов, но и создают дополнительные угрозы для нарушения избирательных прав граждан и других субъектов избирательного процесса.

Об этом заявила на пресс-конференции в агентстве УНИАН координатор избирательных программ Гражданской сети “ОПОРА” Ольга АЙВАЗОВСКАЯ.

Она отметила, что “во время внесения изменений в Закон Украины “О выборах Президента Украины” парламент не изменил ни одной из норм, применение которых стало причиной наибольшего количества нарушений и вызывало значительный общественный резонанс (внесение избирателей в список в день голосования, волеизъявление за пределами избирательных участков) во время первого тура”.

Как сказала О.АЙВАЗОВСКАЯ, есть факты подкупа избирателей. Она назвала причины, которые побуждают граждан идти на нарушение закона и брать деньги: низкий уровень благосостояния, разочарование в политиках и навязывание общественности мнения о том, что выбор отдельного украинца не является решающим в национальных масштабах, безнаказанность участников и организаторов подкупа на предыдущих выборах, меркантильное отношение граждан к избирательному процессу - от уровня рядовых агитаторов, избирателей до функционеров штабов.

По словам О.АЙВАЗОВСКОЙ, в отличие от первого тура выборов, в канун 7 февраля значительно увеличилось количество материалов, направленных против конкурента. Она сказала, что материалы распространяются как открыто, из агитационных палаток обоих кандидатов, так и анонимно, без выходных данных. “Невозможно выделить регион, где бы черного пиара не было зафиксировано”, - отметила координатор избирательных программ сети “ОПОРА”.

В свою очередь, координатор сети наблюдателей Гражданской сети ОПОРА Юрий ЛИСОВСКИЙ заметил, что упрощенная процедура формирования избирательных комиссий и привлечение к работе лиц, которые работали 17 января, дают основания надеяться, что подготовка к проведению повторного голосования пройдет на более высоком организационном уровне.

В то же время он добавил, что большинство участковых избирательных комиссий не передали сведений об уточнении в списках избирателей ни в окружные избирательные комиссии, ни в отделы ведения Госреестра. По его словам, это может привести к тому, что избиратели, придя на участок 7 февраля, могут повторно не найти себя в списке или обнаружить ошибки в личных данных.

Как сообщил Ю.ЛИСОВСКИЙ, во время второго тура в избирательных комиссиях “квоты от кандидата Виктора ЯНУКОВИЧА во многих областях закрывались через квоты кандидатов, которые были в первом туре, в частности, Михаила БРОДСКОГО, Сергея РАТУШНЯКА и Василия ПРОТЫВСИХ, а квоты для Юлии ТИМОШЕНКО закрывались квотами Людмилы СУПРУН, Виктора ЮЩЕНКО и Олега ТЯГНИБОКА, а кое-где и Юрия КОСТЕНКО”.