Выборы Президента Украины: отчет ENEMO о предвыборном периоде 18 января–4 февраля 2010 г.

Характер работы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) был относительно беспристрастным на протяжении периода, о котором представлен отчет. Тем не менее, Центральная избирательная комиссия продолжила практику оглашения голосов после совещания членов комиссии за закрытой дверью. К тому же, высокий уровень бюрократии все еще создает препятствия для эффективной деятельности Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

3 февраля на заседании Верховной Рады были приняты изменения к закону о выборах, которые касаются работы избирательных комиссий низших уровней в день голосования. Согласно новым нормам, решение окружной избирательной комиссии может быть принято простым большинством, а не 2/3 состава комиссии, как это было ранее. Президент Украины утвердил решение парламента, которое вступит силу после его опубликования. ENEMO высказывает беспокойство по поводу внесения изменений в закон о выборах Президента в последний момент. Эти изменения, могут оказать значительное влияние на качество и честность избирательного процесса, в особенности, учитывая факт их внесения в промежутке между первым и вторым туром. Более того, отсутствие четких рекомендаций Центральной избирательной комиссии может стать причиной разного применения таких изменений на практике, привести к излишнему замешательству для членов комиссий и избирателей, а также дискредитировать достоверность результатов голосования.

Отсутствие четких разъяснений в отношении процедур мобильного голосования привело к различному проведению этого процесса в первом туре. ENEMO выражает опасения по поводу повторения подобной ситуации во втором туре, поскольку долгосрочные наблюдатели отмечают, что члены комиссий низших уровней все еще не ознакомлены с окончательным решением ЦИК в отношении этого вопроса.

Центральная избирательная комиссия сформировала новые окружные избирательные комиссии в установленные сроки с соблюдением пропорционального принципа. В отличие от первого тура выборов, ENEMO наблюдала должное предоставление кандидатур в состав окружных и участковых избирательных комиссий со стороны кандидатов, согласно с пропорциональной системой, установленной Центральной избирательной комиссией. Кроме того, наблюдатели ENEMO зафиксировали значительное улучшение в подготовке комиссий низшего уровня, а также меньшее количество уходов с должности по сравнению с первым туром. Женщины в достаточном количестве представлены на всех должностных позициях в избирательных органах на всех уровнях.

Большинство участковых избирательных комиссий были сформированы и начали работу 1 февраля. Задержки в формировании избирательных участков были зафиксированы в Николаеве (избирательный округ № 129), Херсоне (избирательный округ № 185) и Черновцах (избирательный округ № 207). По данным на 3 февраля, наблюдатели ENEMO сообщили о некоторых участковых комиссиях, которые не работали во время визитов в Ивано-Франковск (избирательный округ № 84, избирательный округ № 85), Львов (избирательные округа № 117 и №120) и Ровно (избирательный округ № 155).

ENEMO наблюдала значительные улучшения в организационной подготовке участковых избирательных комиссий по сравнению с предыдущим туром. Тем не менее, ENEMO выражает беспокойство в отношении того факта, что доставка бюллетеней для голосования в окружные избирательные комиссии по территории страны практически парализовала работу Центральной избирательной комиссии 4 февраля. Также, в участковые избирательные комиссии бюллетени будут доставлены на два дня позже, чем предусмотрено законодательством.

В Крыму работа избирательной комиссии территориального округа № 3 была приостановлена в период с 27 января по 1 февраля в результате отставки главы комиссии. Последующие разногласия между двумя претендентами на лидерство в комиссии были устранены после вмешательства Центральной избирательной комиссии и Главного прокурора. ENEMO выражает обеспокоенность участием представителей судебной власти в решении споров, касающихся избирательного процесса.

Накануне первого тура выборов Центральная избирательная комиссия не дала четких разъяснений в отношении внесения изменений в списки избирателей в день голосования. Таким образом, наблюдатели ENEMO сообщили о том, что члены участковых комиссий вносили имена избирателей в списки без решения комиссии высшего уровня или суда, как это предусмотрено законодательством. Около 400 тысяч имен были внесены в списки в день выборов. Органы ведения Государственного реестра избирателей продолжали уточнение списков избирателей в течение периода, о котором представлен отчет. Качество списков для второго тура позитивно оценивается членами комиссии и избирателями. Тем не менее, поступали жалобы относительно качества списков от членов комиссий в Николаевской, Ровенской, Закарпатской и Черновецкой областях. Избиратели имели возможность проверить наличие своего имени в списках в указанный период. Тем не менее, некоторые участковые избирательные комиссии позже, чем это указано в законодательстве, прислали приглашения избирателям прийти на участки и проверить правильность составления списков.

Ход предвыборной агитационной кампании после первого тура был спокойным, а ее характерной чертой стало отсутствие интереса избирателей к событиям, связанным с выборами. В основном, в период кампании не наблюдались случаи угроз, давления либо притеснений. Оба кандидата проводили агитационную деятельность до официального начала кампании, о чем говорилось в средствах массовой информации. Наблюдатели ENEMO сообщили всего о нескольких случаях использования административного ресурса и участия государственных чиновников в предвыборной кампании в Закарпатье, Чернигове, Харькове и Сумах. Оба кандидата более активно использовали средства «черного пиара» и провокации в подготовке ко второму туру выборов.

Средства массовой информации предоставили избирателям возможность ознакомиться с программами кандидатом, активно освещая предвыборную кампанию в новостных программах, телевизионных дебатах и рекламных выпусках. Кандидат Виктор Янукович отказался от участия в теледебатах со своим оппонентом.

ENEMO выражает опасения, что политическое вмешательство в деятельность судов может представлять угрозу законности процесса, а также привести к проблемам в период после выборов. Разногласия по поводу того, кто имеет полномочия назначать главу Высшего административного суда, который рассматривает жалобы в отношении результатов выборов, продолжались в течение периода наблюдения, и стали еще более политизированными. Кроме того, за деятельностью Киевского апелляционного административного суда внимательно наблюдали члены парламента от Партии регионов, которые также требовали предоставления им доступа к его электронной системе.

450 краткосрочных наблюдателей ENEMO будут осуществлять мониторинг всех этапов избирательного процесса, в том числе голосования, подсчета голосов на избирательных участках и в окружных избирательных комиссиях по выборам Президента Украины 2010 года. ENEMO обращается с просьбой ко всем избирательным комиссиям о предоставлении возможности наблюдателям иметь доступ ко всем этапам избирательного процесса в соответствии с национальным законодательством и международными правовыми актами, которые Украина взяла обязательства соблюдать. В частности, ENEMO обращается с просьбой ко всем избирательным комиссиям о соблюдении прав наблюдателей из Грузии, которые были аккредитованы ENEMO.

Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами (ENEMO) является сетью из 22 неправительственных организаций из 17 стран бывшего Советского союза и Центральной и Восточной Европы. Эти внепартийные организации являются ведущими в области наблюдения выборов в своих странах. Всего организации-участницы ENEMO наблюдали более 200 национальных выборов, более 110 выборов в других странах, а также организовали тренинги и обучили более 100 000 наблюдателей.

ENEMO стремится поддерживать интерес международного сообщества к демократии в постсоветских странах региона ОБСЕ, оценивать условия проведения выборов и политическую обстановку и составлять точные и беспристрастные отчеты о наблюдении. Международные миссии по наблюдению за выборами ENEMO оценивают избирательный процесс, используя международные стандарты демократических и справедливых выборов, а также принципы законодательства и конституции оцениваемой страны

Отчеты и подробная информация доступны на сайте: www.enemo.eu.

Таскын Рахимбек, Глава миссии : (+38) 0992713670 taskyn.rakhimbekova@enemo.eu

Иван Ивкович, Заместитель главы миссии : (+38) 099271 3745 Ivan.ivkovic@en