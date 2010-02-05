В период между первым и вторым турами выборов значительно возросло использование админресурса – КИУ

Киев. 5 февраля. УНИАН. В период между первыми и вторым туром выборов Президента Украины значительно возросло количество зафиксированных фактов использования административного ресурса в поддержку кандидатов.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил председатель Комитета избирателей Украины Александр ЧЕРНЕНКО.

“На порядок вырос уровень и использование админресурса на выборах, я имею в виду агитацию с использованием служебного положения, и собственное распространение “черного пиара”. Если ранее кандидатов было много и каждый как-то больше пытался агитировать за себя, нежели обливать грязью оппонента, то когда кандидатов осталось двое, и голосование во многих случаях скорее будет не «за», а «против», поэтому задачей штабов было сделать так, чтобы «против» стало максимальным», - сказал А.ЧЕРНЕНКО.

В частности во всех регионах КИУ фиксировал многочисленные факты распространения агитационных материалов, которые унижали честь и достоинство конкурентов. Этим, по мнению представителей КИУ, в одинаковой степени злоупотребляли штабы обоих кандидатов.

КИУ прогнозирует массовое применение технологий мобилизации штабами своих избирателей и создание искусственных препятствий в голосовании для избирателей конкурента. Уже сегодня, по данным КИУ, готовятся коммунальные и частные перевозчики для доставки избирателей на участки. КИУ отмечает, что если процесс транспортировки избирателей на участке не будет сопровождаться агитацией, так это не является нарушением законодательства. В то же время любое препятствование (подкуп, угрозы) избирателю осуществить свое волеизъявление являются уголовными преступлением, подчеркивают в КИУ.