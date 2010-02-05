В НРУ называют государственной изменой подписание Ющенко изменений в закон о выборах Президента по кворуму комиссий

Киев. 5 февраля. УНИАН. В Народном Рухе Украины называют государственной изменой подписание Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО изменений закона о выборах главы государства по кворуму избирательных комиссий.

Об этом члены НРУ заявили сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Председатель Киевской городской организации Народного Руха, народный депутат Александр ЧОРНОВОЛЕНКО подчеркнул, что в соответствии с этим законом будет невозможно установить результаты выборов. “Следовательно, любой результат будет производить впечатление фальсификации, по крайней мере, для второй стороны, которая будет обжаловать результаты”, - отметил депутат.

Он считает, что это было сделано сознательно, чтобы сорвать президентские выборы.

Комментируя решение Президента подписать этот закон, А.ЧОРНОВОЛЕНКО отметил, что фактически “одним росчерком пера уничтожена демократия в Украине”.

“Это действия, которые граничат с государственной изменой”, - отметил он.

В свою очередь, член политсовета НРУ Богдан ГОРЫНЬ зачитал обращение Народного Руха Украины, в котором сказано, что Президент В.ЮЩЕНКО фактически поддерживает кандидата на пост главы государства, лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА.

“В Украине накануне второго тура президентских выборов между отдельными политическими силами состоялись тщательным образом замаскированные политические договоренности, которые при моральном и политическом обзоре являются изменой украинских национальных интересов”, - отметил Б.ГОРЫНЬ.

По его словам, политические силы, близкие к Президенту, руководствуясь сугубо личными выгодами и корыстными интересами, игнорируя опасность, которая нависла над Украиной, совместными согласованными действиями “настойчиво проталкивают к президентскому креслу лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА”.

“Ярким подтверждением этих действий является призыв партии ЮЩЕНКО „Наша Украина”, других зависимых от Президента и близких к нему олигархов и политических сил голосовать во втором туре президентских выборов против обоих кандидатов, между которыми они вроде бы не видят принципиальной разницы. Реальным подтверждением политической недобросовестности является голосование по инициативе Партии регионов о снятии с должности министра внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО”, - говорится в обращения.

“Убедительно свидетельствует об измене и голосование за поправки к закону о выборах в редакции от Партии регионов об отмене кворума в избирательных участках. Это открывает шлюзы для массированных фальсификаций, на которых “регионалы” “набили руку” в 2004 году”, - отметил Б.ГОРЫНЬ.

В НРУ констатируют, что сегодня можно говорить о создании широкой коалиции между президентскими силами и Партией регионов, хоть пока еще и на неформальную уровне.

“Учитывая все эти обстоятельства, заявляем, что под прикрытием патриотических указов о чествовании участников борьбы за независимость Украины в ХХ веке, из корыстных мотивов происходит измена идеалов Майдана, что в нынешних условиях граничит с изменой национальных интересов!”, - отмечается в заявлении НРУ.