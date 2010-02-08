ОС ОПОРА не зафиксировала системных нарушений во время второго тура выборов Президента Украины

Киев. 8 февраля. УНИАН. Общественная сеть ОПОРА не зафиксировала системных нарушений во время второго тура президентских выборов в Украине. Об этом сообщила на пресс-конференции в УНИАН координатор избирательных программ ОС ОПОРА Ольга АЙВАЗОВСКАЯ.

По ее словам, второй тур президентских выборов состоялся на более высоком организационном уровне, чем первый.

В то же время, согласно информации О.АЙВАЗОВСКОЙ, ОПОРА фиксировала системные проблемы со списком избирателей, который не был уточнен после первого тура. По ее словам, УИК не успели передать данные в отделения ведения Государственного реестра избирателей и список не претерпел качественных изменений в течение трех межизбирательных недель. В результате, те граждане, которые через суд 17 января восстановили право проголосовать на конкретном избирательном участке, снова не нашли себя в списках.

Среди нарушений, свидетелями которых стали наблюдатели ОПОРЫ, О.АЙВАЗОВСКАЯ назвала два случая выявления в Луганской и Киевской областях на избирательных участках авторучек с исчезающими чернилами, в Луганске, Виннице, Киеве, Сумах, Ивано-Франковске, Хмельницком были попытки вынесения избирательных бюллетеней, что может свидетельствовать об организации «каруселей». Согласно информации наблюдателей ОПОРЫ, увеличилось также количество группового голосования избирателей, а также были зафиксированы попытки их подкупа.