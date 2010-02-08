Штаб Тимошенко может обжаловать результаты голосования на выборах в Луганской области – эксперт

Киев. 8 февраля. УНИАН. Центральный штаб кандидата на пост Президента Украины Юлии ТИМОШЕНКО может принять решение относительно обжалования результатов голосования на президентских выборах в Луганской обл.

Такое мнение сегодня во время пресс-конференции в УНИАН высказал заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей ГОЛОБУЦКИЙ.

«В Луганской области сейчас составляют протоколы, юристы начинают с этим работать, в принципе, возможно, что Центральный штаб Тимошенко примет решение по обжалованию результатов по Луганской области», - отметил эксперт.

По его мнению, по итогам голосования на президентских выборах максимальный разрыв между кандидатами Ю.ТИМОШЕНКО и Виктором ЯНУКОВИЧЕМ будет на уровне 3%.

А.ГОЛОБУЦКИЙ также считает, что такой разрыв обеспечен за счет голосов на Донбассе: «На сколько это повлияет на результат, и вообще, будет ли это принято во внимание (обжалование результатов выборов на Луганщине – УНИАН) – это другой вопрос. Факт остается фактом – эти 3% набраны за счет Донецкой и Луганской областей», - уверен эксперт.

По его словам, во время выборов были фальсификации со стороны Партии регионов, однако они не имели массового характера. «Фальсификации ПР сомкнулись на территории одной-двух областей. Это и успех, с одной стороны, но с другой стороны, мы видим, что на территории всей страны уже не получается совершить такие действия», - говорит А.ГОЛОБУЦКИЙ.

При этом он отметил, что впервые в истории Украины Президентом станет кандидат, который не победил в большинстве регионов страны, в том числе в Киеве. И поэтому А.ГОЛОБУЦКИЙ считает, что В.ЯНУКОВИЧУ будет достаточно сложно с низким уровнем легитимности быть полноценным Президентом без налаживания диалога с Ю.ТИМОШЕНКО.

Он также сказал, что многие международные организации отмечают, что выборы прошли достаточно спокойно. «Уровень работы по повышению явки был настолько тонкий, что многие международные наблюдатели это не досмотрели», - подчеркнул эксперт.