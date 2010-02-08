Во втором туре выборов Президента Украины продолжилась тенденция к улучшению уровня их проведения - ENEMO

Киев. 8 февраля. УНИАН. Во втором туре выборов Президента Украины продолжилась тенденция к улучшению уровня их проведения по сравнению с выборами 2004 года.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сказала председатель международной миссии Наблюдения за выборами Президента Украины (ENEMO) Таскин РАХИМБЕК.

«Атмосфера выборов во время второго тура была в целом свободна от давления, запугивания или угроз по отношению к кандидатам» - отметила Т.РАХИМБЕК.

Также, по ее словам, наблюдателями ENEMO не было зафиксировано фактов централизованного злоупотребления административным ресурсом, при этом имели место только единичные случаи давления на избирателей и наблюдателей.

На пресс-конференции также отмечалось, что хотя сам день выборов прошел без сообщений о систематических фальсификациях и был в общем оценен лучше, чем первый тур, отмеченные ENEMO ранее процедурные и организационные проблемы стали препятствием для работы многих комиссий, а также причиной неравномерного применения законодательных норм в отношении голосования на дому.

Представители ENEMO, принимая во внимание факты попыток купить голоса избирателей, а также фальсификаций выборов, обратились к представителям властей с просьбой провести детальное расследование таких инцидентов.

Также отмечается, что хотя количество наблюдателей ENEMO, которые не были допущены к выполнению своих полномочий, значительно снизилось по сравнению с первым туром, наблюдатели ENEMO получили отказ в получении такой возможности в некоторых случаях, в частности, при процессе подсчета бюллетеней и фиксации результатов голосования на уровне окружных избирательных комиссий.

Кроме того, по мнению представителей ENEMO, во время проведения второго тура Центральная избирательная комиссия (ЦИК) функционировала достаточно беспристрастно, но продолжала практику закрытых заседаний, на которые не допускались наблюдатели.

Наблюдатели ENEMO констатировали, что 98% избирательных участков в Украине открылись вовремя, и только 1,47% участковых избирательных комиссий (УИК) начали работу с опозданием до 15 минут. Данный факт свидетельствует о значительном улучшении уровня подготовки по сравнению с первым туром выборов, а также предыдущим опытом проведения выборов в Украине.

Также, в сравнении с первым туром и предыдущими выборами, наблюдатели ENEMO отмечают значительное улучшение в соблюдении процедур открытия и общей работы избирательных комиссий. ENEMO положительно оценивает работу около 95% процентов УИК, где присутствовали наблюдатели ENEMO.

Сообщается, что, как и в первом туре, проблемой дня выборов было соблюдение принципа тайны голосования. Наблюдатели ENEMO отметили много случаев, в которых расположение кабин для голосования не могло обеспечить полного уединения для избирателей при процедуре волеизъявления.

Во время проведения второго тура наблюдатели ENEMO отмечали использование членами комиссии собственного понимания норм законодательства при осуществлении голосования на дому. Также было выражено беспокойство в отношении заявлений о голосовании на дому, написанных одним почерком. При этом, поскольку на голосование на дому было подано сравнительно небольшое количество заявлений, проблемы, связанные с этой процедурой, скорее всего, не окажут значительного влияния на результаты выборов.

Кроме того, представители ENEMO подчеркнули, что внедрение полностью централизованного реестра избирателей в Украине привело к значительному улучшению качества списков избирателей. Тем не менее, отсутствие четко определенного порядка внесения изменений в списки избирателей в день голосования на уровне участков стало причиной неравномерного применения законодательных норм, которое часто оставлялось на усмотрение членов комиссий.

В целом миссия ENEMO сообщает об улучшениях, отмеченных в работе УИК во втором туре. 95% наблюдателей ENEMO дали позитивную оценку действиям членов комиссии в отношении соблюдения процедур голосования.

Справка УНИАН. Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами (ENEMO) направила 450 краткосрочных наблюдателей для осуществления мониторинга за всеми этапами процесса голосования на президентских выборах-2010, включая открытие участков, голосование, подсчет голосов и подведение итогов голосования на избирательных участках и в окружных избирательных комиссиях во втором туре выборов Президента Украины 2010 года.

В общей сложности наблюдатели ENEMO следили за открытием 204 избирательных участков, голосованием на 2157 избирательных участках и подсчетом голосов на 200 избирательных участках. Кроме того, ENEMO направила 8 краткосрочных наблюдателей для мониторинга дня выборов в посольствах и консульствах Украины в России (Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Владивосток), Республике Молдова (Балти, Кишинев) и Беларуси (Минск, Брест).