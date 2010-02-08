Изменения в избирательное законодательство не повлияли на ход голосования во втором туре выборов Президента – наблюдатели МРИ

Киев, 8 февраля. УНИАН. Миссия наблюдателей от Международного республиканского института (МРИ) пришла к заключению, что изменения, внесенные Верховной Радой в закон Украины «О выборах Президента Украины» между двумя турами, не имели заметного эффекта или влияния на ход голосования во втором туре.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил руководитель миссии наблюдателей от МРИ, бывший помощник Госсекретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда Дэйвид КРЕЙМЕР.

«Временной момент принятия изменений в закон между двумя турами вызвал нежелательные противоречия накануне голосования. Однако наши наблюдатели пришли к выводу, что изменения не имели заметного эффекта или влияния на ход голосования. Однако последние поправки в избирательный закон свидетельствуют о необходимости всестороннего пересмотра законодательства с целью устранения неясности в избирательном законе», - сказал Д.КРЕЙМЕР.

По его словам, наблюдатели также считают, что решение Центральной избирательной комиссии по изменению правил голосования на дому в день выборов вызвало обеспокоенность относительно способности их последовательного воплощения членами участковых избирательных комиссий. «Любой пересмотр избирательного закона должен содержать положение о голосовании на дому, поскольку в некоторых областях наши наблюдатели заметили большое количество заявлений на передвижную урну», – добавил председатель миссии.

Д.КРЕЙМЕР также отметил, что наблюдатели от МРИ приветствуют усилия ЦИК по созданию централизованного реестра избирателей и призывают избирательные органы продолжать свои попытки улучшать ведение и точность реестра.

"Представители миссии не зафиксировали никаких нарушений. Были участки, на которых были некоторые проблемы, но не было организованных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов", - резюмировал руководитель миссии МРИ.

Таким образом, миссия наблюдателей от Международного республиканского института признала, что второй тур президентских выборов в Украине 7 февраля в целом соответствовал международным стандартам. На протяжении 30-40 дней МРИ планирует обнародовать полный заключительный отчет.