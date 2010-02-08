Канадские наблюдатели считают, что предварительные результаты выборов отражают настоящее волеизъявление украинцев

Киев. 8 февраля. УНИАН. Независимая миссия наблюдателей Канады считает, что предварительные результаты выборов Президента Украины отражают настоящее волеизъявление украинских избирателей.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН заявила канадский сенатор и председатель представительства Канадской миссии Рейнел АНДРЕЙЧУК.

«Признавая то, что Центральная избирательная комиссия еще официально не объявила результаты выборов, согласно нашим предварительным оценкам, объявление окончательных результатов будет действительно отражать настоящее демократическое волеизъявление украинских избирателей, а также то, что сами выборы были честными и прозрачными», - сказала она.

По словам Р.АНДРЕЙЧУК, миссия направила для наблюдения за ходом выборов на местах 200 краткосрочных наблюдателей в 19 областей, города Киев, Севастополь и АРК. Она сказала, что наблюдатели приступили к выполнению своего задания 1 февраля. «Канадские наблюдатели старались выполнять свои обязанности по наблюдению, делать необходимые записи и отчитываться без какого-либо препятствования или вмешательства в избирательный процесс”, - сказала Р.АНДРЕЙЧУК.

Она также отметила, что канадские наблюдатели присутствовали при открытии избирательных участков, наблюдали за процессом голосования в течение дня, были свидетелями закрытия участков. В целом, добавила сенатор, Миссия отметила хорошо организованный процесс голосования, а также большую тенденцию искреннего желания общественности и членов избирательных комиссий по проведению свободного и открытого голосования.

«Опираясь на уже полученные доклады, мы можем утверждать, что более-менее значимые нарушения, которые мы заметили во время выборов, не носили системного характера и не кажутся значительными что касается их количества и возможности влияния на результаты выборов, а поэтому не ставят под сомнение объективность избирательного процесса», - сказала Р.АНДРЕЙЧУК. При этом она добавила, что это не окончательный отчет миссии, а лишь предварительный.