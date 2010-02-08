На выборах в Украине не было нарушений, которые бы повлияли на результат голосования, - организация «За справедливые выборы»

Киев. 8 февраля. УНИАН. На выборах Президента в Украине не было серьезных нарушений, которые бы повлияли на результат голосования.

Об этом сказала на пресс-конференции в УНИАН представитель международной общественной организации содействия развитию избирательных технологий «За справедливые выборы», юрист, аналитик из США Лидия ЛАУСОН.

Она сообщила, что во втором туре наблюдала за выборами Президента Украины в Житомирской области, отметив, что «выборы прошли без серьезных нарушений, которые бы могли повлиять на результат». «Выборы были прозрачными и демократическими», - сказала она.

Л.ЛАУСОН в то же время сообщила, что довольно много было проблем со списками избирателей, на некоторых урнах были нарушены пломбы.

Представитель организации «За справедливые выборы», юрист-адвокат из Германии Михаэль ХОХЕНДАЛЬ отметил, что наблюдал за выборами во Львове и Чернигове. По его словам, «наблюдались определенные организационные нарушения». Он отметил, что нередко проблемы были связаны с отсутствием информации, в частности, в комиссии не знали, должны ли быть вместе с представителями комиссии во время обеспечения голосования на дому и представители правоохранительных органов. «Но проблемы не были настолько серьезными, поэтому могу засвидетельствовать, что выборы были честными», - сказал М.ХОХЕНДАЛЬ.

В то же время он отметил, что возникли некоторые вопросы по поводу того, что «в ряде избирательных округов во Львове проголосовало 90% избирателей». «Как мне кажется, это немного высокая цифра», - сказал он.

Представитель организации, аналитик, политолог из Израиля Лев ВЕРШИНИН отметил, что от выборов Президента Украины «многие ждали крови, но не вышло, с чем мы вас и поздравляем». Он подчеркнул, что «выборы состоялись, и этого уже не отрицает никто». По его словам, «было большое количество нарушений, в том числе и злокачественных, но они не повлияли на конечный результат».

Представитель организации «За справедливые выборы», юрист-адвокат из России Сергей МИРЗОЕВ также отметил, что «выборы состоялись». По его словам, «по сравнению с первым туром, во втором туре наблюдалось большое количество нарушений, но они не имели фатальных последствий и не повлияли на результаты». Он отметил, что участники избирательного процесса должны вести себя, как принято во всем мире, когда побежденный «должен признать свое поражение».

С.МИРЗОЕВ отметил, что «выборы состоялись, и Украина сделала большой шаг вперед».