Наблюдатели из Канады не увидели системных фальсификаций, но отмечают недостатки избирательного законодательства

Киев. 9 февраля. УНИАН. Миссия наблюдателей Канады не увидела системных фальсификаций на выборах Президента Украины, но отмечает недостатки избирательного законодательства.

Об этом шла речь на пресс-конференции в УНИАН наблюдателей от Канадско-украинского фонда, Конгресса украинцев Канады и группы наблюдателей от “КАНАДЕМ”.

В частности, руководитель миссии Канадско-украинского учредительства Богдан ОНИЩУК заметил, что они не видели “системных нарушений и массовых фальсификаций во втором туре выборов”, хотя зафиксировали некоторые нарушения.

В предыдущем отчете канадских наблюдателей отмечается, что в областях, где велось наблюдение, были предприняты адекватные усилия, чтобы выборы соответствовали международным стандартам свободных и справедливых выборов. “Однако для осуществления свободных и справедливых выборов как постоянно действующего демократического процесса не хватает политической воли в высших эшелонах власти”, - отмечается в отчете.

По словам Б.ОНИЩУКА, среди главных недостатков – не привлечение общественных организаций к наблюдению за выборами, не регистрация наблюдателей от Грузии, а также, главное, заполитизированность членов комиссий всех уровней – от ЦИК до УИК.

Б.ОНИЩУК отметил, что в большинстве демократических стран мира организацией избирательного процесса занимаются независимые общественные организации, которые создаются при правительствах.

Депутат канадского парламента Джеймс БЕЗАН, который также был наблюдателем на украинских выборах, заметил, что его поразила партийность членов избирательных комиссий. По его мнению, это создает конфликт интересов, когда комиссии, начиная от ЦИК, вынуждены отдавать преимущество «не демократии, а партийным приоритетам».

Поэтому наблюдатели рекомендуют украинской власти проанализировать опыт других стран мира с тем, чтобы создать специальную общественную службу на уровне окружных и участковых комиссий. Дж.БЕЗАН заметил, что партии, конечно, должны иметь своих наблюдателей в комиссиях, но они не должны влиять на работу членов комиссии.

Также его поразило количество средств, которые потратили кандидаты на избирательную кампанию. По его словам, канадские наблюдатели рекомендуют в законодательстве ограничить объем расходов каждого кандидата.