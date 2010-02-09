UKR.NET – за свежие новости

Национальный интернет-портал UKR.NETстал собирать новости каждую минуту с каждого источника.

Ежеминутно UKR.NET «опрашивает» каждый из сотен украинских новостных сайтов. Собранные новости размещаются в соответствующие тематические ленты – «Политика», «Экономика», «Происшествия», "Технологии", «Спорт», «Здоровье», новости регионов, «Культура», «За рубежом» и другие. Так обеспечивается свежесть и актуальность новостей на UKR.NET.

Ни один из поисковиков не гарантирует такую частоту сканирования новостных сайтов. С разных сайтов новости собираются поисковыми роботами с различной частотой – все зависит от алгоритма, заложенного в компьютерную программу.

дает возможность многомиллионной аудитории национального интернет-портала быть в курсе происходящего в стране в режиме реального времени.