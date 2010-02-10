«Medoff» признана самой мягкой водкой в Восточной Европе

В Москве, на самой престижной выставке «ПродЭкспо», победу снова празднуют украинцы. Золотую медаль за качество и признание самой мягкой завоевала продукция ТМ «Medoff». Дегустаторы утверждают, что никому в Восточной Европе пока не удавалось достичь таких вкусовых характеристик алкоголя.

Завершилась XVII крупнейшая в Восточной Европе Международная выставка «ПродЭкспо-2010», проходившая с 8 по 12 февраля в Москве. Эта престижная выставка обладает высокими титулами выставочного сообщества и ее репутация и объективность не вызывают сомнений.

Традиционно выставка «ПродЭкспо» проходит в Москве, в ее рамках проводятся различные конкурсы, в которых участвуют сотни производителей алкогольных напитков из разных стран мира.

Главным событием «ПродЭкспо-2010» стал XII Дегустационный конкурс алкогольных напитков. Несмотря на очень жесткую конкуренцию, где было представлено более 200 алкогольных напитков из 10 стран мира, высококвалифицированное жюри единогласно присудило торговой марке «Medoff» самую высокую награду - Золотую медаль за высокое качество и признание в номинации «Самая мягкая водка».

«Эта награда очень важна, потому что на протяжении 10 лет наши технологи совершенствовали вкусовые качества продукции, и в результате мы производим напитки действительно идеальной мягкости. Рады, что наши усилия оценили лучшие международные дегустаторы», - подчеркнул бренд-менеджер торговой марки «Medoff» Михаил Долженко.