Доверенные лица Тимошенко заявляют о фальсификациях итогов выборов на отдельных участках в Николаевской области и Донецке

Киев. 10 февраля. УНИАН. Доверенные лица кандидата в президенты Украины Юлии ТИМОШЕНКО заявляют о сфальсифицированных результатах второго тура выборов главы государства на отдельных участках в Николаевской области и в Донецке.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщили члены окружных избирательных комиссий из Донецка и Николаева Ольга КНЯЗЕВА и Михаил МИХНЕЙ, а также доверенные лица Ю.ТИМОШЕНКО в избирательных округах в Николаевской области Леонид КЛИМЕНКО, Андрей ЧЕКАНОВИЧ, Евгений НАКОНЕЧНЫЙ.

По информации О.КНЯЗЕВОЙ, фальсификации происходили путем внесения в список избирателей умерших людей, а также фамилий людей, которые якобы проживают по адресам, где в действительности значатся нежилые здания и даже шахты.

“И это все происходило с разрешения Госреестра”, - заявила она.

Кроме того, О.КНЯЗЕВА утверждает, что в результаты голосования на участках округа были учтены чистые бюллетени. “102 участка... Мы заседали двое суток и не смогли провести пересчет на ни одном участке. Более того, доверенное лицо кандидата ТИМОШЕНКО подало заявление в административный суд Донецка и ответчик – председатель окружной комиссии №44 признает иск, в то же время нам отказывают в удовлетворении иска”, - сказала она.

Также О.КНЯЗЕВА сообщила, что информация обо всех выявленных фактах нарушений избирательного законодательства передана в Центральную избирательную комиссию.

В свою очередь, Л.КЛИМЕНКО заявил, что главным нарушением на выборах в Николаевской области, в частности в его округе, был подвоз граждан к избирательным участкам.

“Он осуществлялся в массовом порядке, потому что в этот округ входит большинство сельских районов. И что было главным во время этого подвоза – это агитация за кандидата Виктора ЯНУКОВИЧА, обработка избирателей, включая водку, деньги, еду и т.д.”, - заявил Л.КЛИМЕНКО.

Он уверен, что это могло значительно повлиять на выбор граждан во время голосования.

Л.КЛИМЕНКО поддержали другие присутствующие на пресс-конференции представители Ю.ТИМОШЕНКО в избирательных округах Николаевской области. Они также заявили об организованном подвозе избирателей к участкам и агитации в пользу В.ЯНУКОВИЧА.

В свою очередь, М.МИХНЕЙ сообщил, что имеет свидетельства людей, аудиозаписи и фотографии, подтверждающие факты проведения агитации в автобусах, которые подвозили граждан на избирательные участки, а также подкуп избирателей.

При этом Е.НАКОНЕЧНЫЙ выразил убеждение, что подвоз и подкуп избирателей привели к поражению Ю.ТИМОШЕНКО на выборах. “Я уверен, если бы не это, то результат был бы с точностью наоборот или даже с большим отрывом”, - сказал он.

Участники пресс-конференции также обвинили суды и правоохранительные органы в предвзятом отношении к поданным искам и обращениям относительно фактов нарушений избирательного законодательства.

На вопрос журналистов, почему все перечисленные нарушения законодательства не заметили международные наблюдатели, представители Ю.ТИМОШЕНКО заявили, что те боялись выйти на улицу, и когда они пытались привлечь внимание наблюдателей к этим нарушениям, то объясняли свои отказы зафиксировать незаконные действия “вмешательством в личную жизнь” граждан.

При этом О.КНЯЗЕВА заявила, что международные наблюдатели, которые работали в ее округе, не имели представления о Государственном реестре избирателей, и какие фальсификации с его помощью можно делать.