БЮТ готов к пересчету голосов избирателей по всей Украине – Власенко

Киев. 11 февраля. УНИАН. Блок Юлии Тимошенко готов к пересчету голосов избирателей на выборах Президента по всей Украине.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил народный депутат от БЮТ Сергей ВЛАСЕНКО.

“БЮТ готов к пересчету голосов во всей стране”, - сказал депутат. По словам С.ВЛАСЕНКО, БЮТ этого не боится.

Он отметил, что БЮТ является европейской политической силой, а пересчет голосов также является нормальной европейской процедурой.

Депутат напомнил, что БЮТ подает свои жалобы на результаты выборов и в суды, и в Центральную избирательную комиссию. При этом он заявил, что ЦИК является заангажированной в пользу Партии регионов, о чем свидетельствуют ее многочисленные последние решения. Несмотря на это, С.ВЛАСЕНКО в который раз засвидетельствовал готовность БЮТ к дальнейшей борьбе, поскольку имеет достаточно доказательств о системных и массовых фальсификациях на выборах Президента.