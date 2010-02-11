Киев. 11 февраля. УНИАН. БЮТ утверждает, что в Днепропетровской области регионалы подкупили около 500 тыс. избирателей.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил народный депутат от БЮТ Михаил СОКОЛОВ.

«В Днепропетровской области мы задокументировали систему подкупа избирателей и подали жалобу в окружную избирательную комиссию», - сообщил он.

«У нас есть материалы, доказательства фальсификаций. Например, местная газета, в которой Партия регионов разместила объявление с предложением подвозить избирателей на избирательные участки. В объявлении были указаны номера мобильных телефонов контактных лиц и интервал подвоза, каждые 15 минут», - сказал М.СОКОЛОВ.

По его словам, также были сформированы дополнительные списки, согласно которыми собирали людей в автобусы.

«Тот человек, фамилии которого не было в этих дополнительных списках, не мог попасть в автобус и на участок, чтобы проголосовать. Эта технология позволила проводить запрещенную в день выборов агитацию, проводить подкуп избирателей. Таким образом подкупили где-то 500 тыс. избирателей. И это только в Днепропетровской области», - утверждает народный депутат.

Также М.СОКОЛОВ отметил, что имеет в своем распоряжении видео и задокументированные факты фальсификаций.

«Со всеми материалами, которые мы имеем, мы обратились в правоохранительные органы, в окружные комиссии, а также в Центральную избирательную комиссию, но, к сожалению, до сих пор не получили ни одного ответа оттуда», - сказал он.