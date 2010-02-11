Родственники осужденного в Гонконге капитана «Нафтогаза-67» требуют от судовладельца обжаловать решение суда

Киев. 11 февраля. УНИАН. Родственники капитана затонувшего судна «Нефтегаз-67» просят руководство Минтранса, Министерства топлива и энергетики обязать судовладельца - ГАК «Черноморнефтегаз» подать апелляцию на решение гонконгского суда, который приговорил украинского капитана Юрия КУЛЕМЕСИНА к 3,2 года лишения свободы.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявили жена капитана Антонина КУЛЕМЕСИНА и его зять Алексей РЫБАКОВ.

«Мы требуем, чтобы руководство страны обязало судовладельца довести до конца это дело, отстоять честь капитана и украинский флаг, оплатив работу адвоката, и добиться того, чтобы Ю.КУЛЕМЕСИНА выпустили под залог, как это произошло с двумя китайскими лоцманами и капитаном второго судна», - сказал А.РЫБАКОВ.

При этом зять капитана пояснил, что родственники в частном порядке не могут подавать каких-либо ходатайств, поскольку Ю.КУЛЕМЕСИН «был при исполнении служебных обязанностей и за него должно нести ответственность государство в лице судовладельца».

Вместе с тем он отметил, что неоднократно предпринимаемые родственниками попытки после оглашения 15 января этого года приговора гонконгским судом встретиться для обсуждения дальнейших действий с руководством «Черноморнефтегаза» не увенчались успехом.

По словам зятя капитана, единственным государственным органом, который в этой ситуации отреагировал на обращение, стало Министерство иностранных дел Украины, направившее ноту протеста китайскому правительству на решение гонконгского суда, который во время рассмотрения дела не учел почти три десятка позиций, а также не принял во внимание заключение морского департамента Гонконга, в котором говорится, что украинская сторона не совершила каких-либо нарушений, приведших к кораблекрушению.

Также родственники Ю.КУЛЕМЕСИНА отметили, что дата подачи апелляции истекает 13 февраля, однако в связи с тем, что подсудимый через своего адвоката подал заявление о намерении обжаловать приговор, этот срок, возможно, будет отодвинут.

Давая оценку бездеятельности судовладельца, А.РЫБАКОВ выразил убеждение, что руководство «Черноморнефтегаза» не осознает, что может произойти в случае утраты сроков апелляции, поскольку в дальнейшем компании необходимо будет столкнуться с рассмотрением дела о возмещении ущерба украинской стороне за утраченное судно.

В тоже время родственники моряка выразили надежду и желание, чтобы ситуацию вокруг происходящего взял под свой личный контроль министр топлива и энергетики Юрий ПРОДАН.

Как сообщал УНИАН, суд Гонконга признал украинского капитана судна «Нафтогаз-67» совиновником гибели 18 моряков в марте 2008 года. 15 января 2010 г. украинский капитан Ю.КУЛЕМЕСИН был осужден к трем годам и двум месяцам лишения свободы.

Справка УНИАН. Буксир и сухогруз столкнулись 22 марта 2008 года в условиях тумана вблизи побережья Гонконга. «Нафтогаз-67» затонул за считанные минуты. На его борту находилось 25 человек. Удалось спастись только шести украинцам и гражданину Китая.

Суд решил, что у буксира и сухогруза было «достаточно времени», чтобы избежать столкновения, но они стали что-то делать только за минуту до него.