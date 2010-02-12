В БЮТ утверждают, что в Одесской области во время второго тура выборов были массовые фальсификации

Киев. 12 февраля. УНИАН. В Блоке Юлии Тимошенко утверждают, что в Одесской области были массовые фальсификации во время проведения второго тура президентских выборов.

На пресс-конференции в УНИАН представитель кандидата в президенты Юлии ТИМОШЕНКО в одной из избирательных комиссий Одесской области Олег КОРЖЕНКО сказал: “Мы вынуждены констатировать, что на территории Одесской области 7 февраля имели место системные нарушения избирательного процесса”.

По его словам, большинство нарушений были зафиксированы во время голосования на дому. В некоторых избирательных округах области количество голосовавших на дому составляло от 5% до 10%, тогда как в первом туре - 2-4%.

Член избиркома от Ю.ТИМОШЕНКО Анна РЫБАК рассказала, что заявления о голосовании на дому принимались от людей в возрасте 40-45 лет без объяснения причин такого голосования.

Она сообщила и о “курьезных” случаях, когда члены комиссий, которые шли к людям, выразившим желание голосовать на дому, брали с собой три урны. Когда же у них спрашивали, для чего, по словам А.РЫБАК, они отвечали, что одна - для одного кандидата, вторая - для другого, а третья - для тех, кто голосует против всех.

Также А.РЫБАК сообщила о случаях, когда комиссии вместо того, чтобы вычеркивать людей, внесенных в списки на нескольких участках, оставляли их в списках, да еще и делали отдельный список. По ее словам, таким образом, человек мог проголосовать на одном участке дважды, а затем пойти на другой. “Такие случаи нами были выявлены, и, по решению окружной комиссии, мы обратились в орган, который ведет Госреестр избирателей, и в районную прокуратуру с просьбой привлечь к уголовной ответственности тех конкретных избирателей, которые позволили себе это делать”, - отметила она.

Также, по ее словам, при подсчете голосов были выявлены бюллетени из других округов.

Как сказал О.КОРЖЕНКО, масштабными были нарушения, связанные с внесением граждан в списки избирателей без решения суда.

По словам О.КОРЖЕНКО, в трех округах Одесской области среди членов УИК было 30 человек с непогашенными судимостями, семь находились в розыске, а один человек - в международном розыске. По словам О.КОРЖЕНКО, это было выявлено после обращения в правоохранительные органы области.

“Я с полной уверенностью могу вам сказать, что мы понимаем, для чего были включены данные люди в состав участковых комиссий - для того, чтобы оказывать давление на представителей комиссии от Ю.ТИМОШЕНКО”, - отметил он. При этом О.КОРЖЕНКО добавил, что представители Ю.ТИМОШЕНКО обращались в правоохранительные органы относительно такого давления, в том числе до дня выборов.