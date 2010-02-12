Луценко отрицает, что депутаты от «Народной самообороны» могут согласиться на широкую коалицию с Партией регионов

Киев. 12 февраля. УНИАН. Лидер “Народной самообороны” Юрий ЛУЦЕНКО отрицает, что члены фракции НУ-НС от «Народной самообороны» могут согласиться на широкую коалицию с Партией регионов, в частности, для снятия с должности премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Если говорить о «Народной самообороне», то все 17 ее бойцов, которые есть во фракции, высказались, что для них неприемлемо голосовать против ТИМОШЕНКО и быть в коалиции с Партией регионов», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО и добавил, что пока все разговоры о коалиции – это «попытка выдать желаемое за действительное со стороны “регионалов”».

Он посоветовал не верить слухам. «Говорят, что кур доят, но молока никто не видел», - отметил Ю.ЛУЦЕНКО.