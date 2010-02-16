Киев. 16 февраля. УНИАН. Председатель Всеукраинского союза женщин Украины "За будущее детей" Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО инициирует увеличение полномочий общественных организаций в избирательном процессе.

Об этом В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО заявила сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

"Общественные организации, во-первых, имеют право выдвигать требования к власти, а, во-вторых, формировать эту власть, выступать самостоятельными единицами избирательного процесса", - сказала В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.

По ее словам, Всеукраинский союз женщин Украины "За будущее детей" подписал соглашение о сотрудничестве с 11 общественными организациями для объединения усилий в решении социально-экономических проблем граждан Украины. По ее мнению, такое объединение также позволит выступить общественным организациям объединенной платформой для лоббирования принятия законов, которые давали бы больше полномочий общественным организациям на выборах всех уровней.

"Мы по всей Украине будем поддерживать своих кандидатов в мэры и в депутаты. И не только поддерживать, но и помогать. Общественные организации – это мощная сила, проводники интересов граждан, потому что это добровольное объединение самих людей. И они наверняка знают, за что нужно бороться, и могут это делать", - подчеркнула В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.