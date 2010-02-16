Постановление ВР об отмене местных выборов 30 мая является позитивным – Семенюк-Самсоненко

Киев. 16 февраля. УНИАН. Отмена Верховной Радой Украины решения о проведении выборов в местные советы 30 мая 2010 года является позитивным.

Такое мнение сегодня на пресс-конференции в УНИАН выразила председатель Всеукраинского союза женщин Украины "За будущее детей" Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.

"Я была уверена. что Верховная Рада проголосует за такое решение, поскольку не принят бюджет, не за что проводить в выборы. Кроме того, насколько мне известно, не везде рассчитались за президентские выборы. Это политическое решение. Оно сегодня действует, тем более, что оно оформлено в виде постановления, а не в виде закона", - сказала В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.

В свою очередь председатель Института политического образования Любомир ГРИЦАК добавил, что принятие такого решения позволяет принять необходимые изменения в избирательное законодательство, что позволят внедрить мажоритарную систему выборов местных органов самоуправления. "Будет время принять изменения в законы о выборах в местные советы, учитывая, возможно и наши предложения. Поскольку каждая политическая сила заявляла о необходимости внедрение открытых списков и возвращения к мажоритарной системе. Теперь будет время и мы увидим – сделают они это или нет", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 февраля, парламент принял постановление "О признании утратившим силу постановления Верховной Рады Украины "О назначении очередных выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских председателей в 2010 году". Это решение поддержали 250 из 420 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Постановлением ВР отменяется решение парламента, которым предусматривалось проведение выборов 30 мая 2010 года. Вместе с тем в документе не указана дата, на которую перенесены выборы. В постановлении отмечается, что профильный комитет парламента должен подготовить соответствующее решение.