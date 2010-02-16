Четвертая выставка официальных автоимпортеров и дилеров «ВААИД Kyiv Automotive Show 2010» пройдет 24-30 мая

Киев. 16 февраля. УНИАН. Четвертая специализированная выставка официальных автомобильных импортеров и дилеров Украины «ВААИД Kyiv Automotive Show 2010», инициатором и организатором проведения которой является Всеукраинская ассоциация автомобильных импортеров и дилеров (ВААИД), пройдет 24-30 мая 2010 года в выставочном центре «КиевЭкспоПлаза».

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН президент ВААИД, генеральный директор компании «ВААИД-Экспо» Станислав ЩЕРБИНА.

По его словам, главной «изюминкой», которая легла в основу лозунга автошоу 2010 года, станут многочисленные премьеры мирового автопрома.

В свою очередь, исполнительный директор «ВААИД-Экспо» Олег ЛИТВЯК отметил, что, пытаясь организовать автомобильную экспозицию в соответствии с международными стандартами проведения мировых автошоу, организаторы предложили участникам обновленную концепцию размещения и застройки стендов. Новый вид автосалона в 2010 году будет достигнут благодаря соблюдению целостности архитектуры общего построения экспозиционного пространства. При этом такой подход к застройке выставки позволит сохранить уникальность представления каждого автобренда на высоком эстетическом уровне и в то же время провести автосалон при значительно меньшем бюджете.

На сегодняшний день свое участие в выставке подтвердили следующие члены ВААИД: «Еврокар» (Skoda, Seat), «АВТ Бавария» (BMW, MINI, Rolls Royce), Группа компаний «АИС» (Geely, SsangYong, ГАЗ), «Субару Украина» (Subaru), «Рено Украина» (Renault), Citroen, Peugeot, «Италавто» (Fiat, Alfa Romeo, Lancia), «Модена Авто» (Maserati), Автомобильная группа «ВИПОС» (Bentley, Lamborghini, Ferrari, Spayker), Автомобильная группа Cadillac, Chevrolet, Hummer, «Хонда Украина» (Honda), «НИКО» (Mitsubishi).

Также С.ЩЕРБИНА отметил, что параллельно с «ВААИД Kyiv Automotive Show 2010» планируется проведение выставки автотехсервиса и грузовых автомобилей.

Первые два дня (24 и 25 мая) организаторы выставки отводят под пресс-дни.

Справка УНИАН. Компания «ВAAИД-Экспо» основана с целью организации и проведения ежегодной выставки официальных автомобильных импортеров и дилеров Украины. Первая выставка автомобильных импортеров и дилеров Украины прошла 1-4 июня 2006 года под названием Automotіve Ukraіne`2006. Вторая выставка проходила с 18 по 22 мая 2007 года под названием «ВААИД Kyiv Automotive Show 2007».

ВААИД – Всеукраинская ассоциация автомобильных импортеров и дилеров, основана 19 мая 1999 года. На данный момент ассоциация насчитывает 114 членов.

Выставочный комплекс «КиевЭкспоПлаза» – один из современных выставочных центров Украины, является полноправным членом UFІ (в категории "выставочный центр"). Открытая выставочная площадь составляет 27,2 тыс. кв. м, закрытая выставочная площадь в трех павильонах – 28 тыс. кв. м.