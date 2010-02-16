Члены АФЗУ намерены обжаловать в судах проведение 20 съезда ассоциации

Киев. 17 февраля. УНИАН. Члены Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины намерены обжаловать в судах проведение Двадцатого съезда ассоциации.

Об этом во вторник на пресс-конференции в УНИАН сообщил вице-президент АФЗУ, председатель АФЗУ Днепропетровской области Николай ШАПОШНИК.

«Мы подготовим и подадим документы в суд, чтобы он установил справедливость и признал съезд нелегитимным», - сказал Н.ШАПОШНИК.

Председатель АФЗУ Донецкой области Григорий ДЕМЬЯНЕНКО пояснил, что считает проведенные 16 февраля т.г. сборы нелегитимными, поскольку они проведены с нарушениями статута ассоциации. При этом он отметил, что на съезде был переизбран глава АФЗУ, и эту должность занял «приемник Ивана ТОМИЧА (нынешнего главы ассоциации – УНИАН) – Николай МИРКЕВИЧ», который занимал должность вице-президента.

По словам Г.ДЕМЬЯНЕНКО, в знак протеста против такого «переизбрания» часть фермеров демонстративно покинула зал заседания и теперь намерены обжаловать такое решение. «Кандидатуры новые есть. В результате сборов по областям было выдвинуто четыре кандидатуры…», - сказал Г.ДЕМЬЯНЕНКО.

При этом члены АФЗУ заявили, что оценивают работу И.ТОМИЧА за последние два года как неудовлетворительную. «Сегодня мы знаем, что мы не отстояли свои интересы в государстве, мы не провели ни одну акцию протеста, мы все смирились….», - отметил Г.ДЕМЬЯНЕНКО. «Сегодня задача – реанимироваться, сплотиться, переизбрать новых лидеров и идти дальше, занимаясь только экономическими проблемами», - добавил председатель АФЗУ Запорожской области Анатолий ДОВГАНЬ.