Руководство "Артека" выступает за предоставление детскому центру к его 85-летию статуса национального

Киев. 17 февраля. УНИАН. Государство должно предоставить Международному детскому центру "Артек" к 85-летию со дня его основания, которое будет отмечаться 16 июня этого года, статус национального.

Такое мнение сегодня на пресс-конференции в УНИАН высказал генеральный директор МДЦ "Артек" Борис НОВОЖИЛОВ и экс-министр по вопросам семьи, молодежи и спорта Украины, председатель Фонда Надежды и Добра Валентина ДОВЖЕНКО.

По их убеждению, такое название не только должно еще больше поднять статус "Артека", но и улучшит развитие его инфраструктуры, сделает невозможным посягательство на земли и объекты детской здравницы.

По словам Б.НОВОЖИЛОВА, несмотря на определенные неприятности, которые в конце прошлого года постигли Центр, сегодня "Артек" “работает спокойно, стабильно, и в течение года мы намерены провести 14 смен”.

Рассказывая о планах непосредственно празднования годовщины “Артека”, его руководитель отметил, что кульминацией торжеств станет большое театрализованное действо на центральном стадионе МДЦ. “Это примечательное событие соберет артековцев разных поколений и стран, выдающихся фигур современности, которые творили и продолжают сотрудничать с “Артеком”, - сказал он.

“Также в день рождения “Артека”, совместно с мировым содружеством артековцев, начиная с 12.00 и до полуночи, по всем часовым поясам планеты прокатится эстафета Костры Дружбы “Артека”, - сообщил Б.НОВОЖИЛОВ, отметив, что в этот период пройдет Национальный отбор для участию в песенном конкурсе “Детское Евровиденье, будут продолжаться традиционные проекты – конкурс “Таланты многодетной семьи”, спартакиада детей с ограниченными физическими возможностями, пройдет Международный кинофестиваль “Артек”, состоится Первая Генеральная ассамблея Всемирной детской лиги наций, которую создали в прошлом году дети из 50 стран мира.

Центральным международным проектом в этом году должен стать Международный детский фестиваль “Изменим мир к лучшему!”, который проводится при поддержке Фонда Надежды и Добра, и т.п.