Директор "Артека" заявляет о намерении наказать через суды лиц, пытавшихся дискредитировать детский центр

Киев. 17 февраля. УНИАН. Генеральный директор Международного детского центра "Артек" Борис НОВОЖИЛОВ заявляет о намерении наказать через суды лиц, которые в прошлом году сделали попытку запятнать репутацию детской здравницы, втянув ее в скандал о развращении несовершеннолетних.

Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН, отвечая на вопросы журналистов.

"Безусловно, иски в суд будут, они уже есть... Я буду настаивать на том, чтобы виновные, которые выносили это, не проверяя, были наказаны... Что касается политиков, этот вопрос я буду доводить до конца. Если нужно – уволюсь с должности и буду доказывать дело в судах, через СМИ... Буду рассказывать с документами, именами, как это все делалось", - сказал Б.НОВОЖИЛОВ, добавив, что также намерен проинформировать и о попытках "ограбления "Артеку".

Кроме того, директор “Артеку” отметил, что в рамках расследования дела о развращении детей в Крыму он прошел все экспертизы, в том числе проверку на "детекторе лжи", и в настоящее время у следствия к нему вопросов нет.

В то же время, обращаясь к СМИ, Б.НОВОЖИЛОВ призвал их заключить "мировое соглашение" и забыть о прошлогоднем скандале, больше освещать работу "Артеку", в первую очередь празднование 16 июня 85-летия со дня его основания.

"Я считаю, что на сегодняшний день нет смысла создавать судебные процессы к СМИ - это будет еще грязнее. Я приглашаю всех, кто хочет подписать мировое соглашение с "Артеком". Я также откажусь от каких-либо исков к СМИ. Это, думаю, станет примером для решения многих других споров", - сказал гендиректор "Артеку", выразив надежду, что благодаря этому обществу будет донесена объективная информация о реальном состоянии дел в "Артеке".

Справка УНИАН. 13 октября 2009 года народный депутат от Партии регионов Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО заявил о фактах развращения несовершеннолетних в “Артеке”.

Руководство “Артеку”, в свою очередь, заявило, что факты развращения детей к центру не имеют никакого отношения.