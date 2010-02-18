В МВД разработали проект нормативного акта относительно противодействия этнически-избирательному подходу в деятельности милиции

Киев. 18 февраля. УНИАН. В Министерстве внутренних дел разработан проект нормативного акта, направленного на противодействие этнически-избирательному подходу в деятельности органов внутренних дел.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил помощник министра внутренних дел Юрий БЕЛОУСОВ.

По его словам, этот проект был разработан в рамках реализации совместного с Британским советом в Украине проекта, направленного на соблюдение прав человека в правоохранительной практике органов внутренних дел. Проект реализовывался при финансировании Фонда стратегических программ правительства Великобритании через посольство Великобритании в Украине. Также к работе над проектом были привлечены Харьковский институт социальных исследований, международные эксперты.

Ю.БЕЛОУСОВ подчеркнул, что эксперты исследовали ведомственную нормативно-правовую базу МВД на предмет “ее соответствия современным международным стандартам противодействия расизму и дискриминации”. Группа экспертов проанализировала процедуры, регламентирующие действия работников органов внутренних дел и предоставила рекомендации о том, как улучшить практику соблюдения международных стандартов по правам человека.

Он также сообщил, что в рамках проекта международным экспертом по вопросам защиты прав человека был разработан тренинговый модуль по этнической толерантности и проведена серия тренингов для 50 работников ОВД, которые в дальнейшем смогут поделиться новыми подходами со своими подчиненными.

Второй секретарь посольства Великобритании в Украине Джонатан БЕЙТСОН подчеркнул, что целью Британской стороны было желание помочь украинской милиции стать более европейской, эффективной и современной. “Соединенное королевство всегда было и остается сильным политическим сторонником стремлений Украины приблизиться к Европейскому Союзу. Мы верим, что эти стремления наиболее достигаются через практические шаги”, - сказал он, добавив, что практическими шагами по реформированию конкретных сфер жизни можно намного больше достичь в сфере интеграции, чем политической риторикой.

В пресс-релизе Британского совета также приводятся слова старшего научного сотрудника Центра исследования демократии (Болгария) Бойко ТОДОРОВА о том, что этнически-избирательный подход является как дискриминационным, так и неэффективным. “Ведь отношение правоохранительных органов к определенным группам общества основывается не на доказательствах, а на предубеждениях и стереотипах. Необоснованность расистских стереотипов относительно преступности легко увидеть, если сравнить опыт некоторых национальных меньшинств в разных странах: армяне в России и армяне во Франции будут иметь разные воспоминания о встречах с полицией; ирландец, который жил в США, был бы весьма удивлен избирательным отношениям к себе в британских аэропортах, а еврей в Украине имел бы другой опыт общения с правоохранительными органами, чем еврей в Нидерландах», - отмечает эксперт.

Справка УНИАН. Проект «Исключение расовой и этнической дискриминации из нормативно-правовой базы органов внутренних дел Украины» продолжался с сентября 2009 года до февраля 2010 года.