«Укрзализныця» в ІV квартале 2009 г. сэкономила 12 млн. грн. за счет закупки дизтоплива без посредников

Киев. 19 февраля. УНИАН. «Укрзализныця» в четвертом квартале 2009 года сэкономила 12 млн. грн. за счет поручения Кабинета Министров относительно закупки дизельного топлива без посредников.

Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в УНИАН первый заместитель начальника Главного управления материально-технических ресурсов «Укрзализныци» Татьяна СВЯТОКУМ.

«Когда мы заключили договора после постановления Кабмина, то нам удалось сэкономить 12 млн. грн. в четвертом квартале 2009 года, с учетом того, что мы заключили договора непосредственно с производителями и изыскали возможность закупать по предоплате», – сказала она.

По данным Т.СВЯТОКУМ, в 2009 году рост цены на дизтопливо для «Укрзализныци» составил 30%.

Она также сообщила, что на сегодняшний день 99,9% продукции (по наименованию, а не по объемам) ведомство закупает по условиям договоров с отсрочкой платежа, причем отсрочка составляет до 90 дней.

По данным Т.СВЯТОКУМ, «Укрзализныця» в 2009 году закупила материально-технических ресурсов приблизительно на 7 млрд. грн. при плане 9 млрд. грн. План по соответствующим закупкам на 2010 год – на уровне 2009 года.

Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров Украины постановлением №1328 от 29 октября 2009 года обязал ГП "Укрзализнычпостач" осуществлять до конца 2009 года закупку дизельного топлива марки Л-0,2-62 исключительно у отечественных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) без посредников. В документе отмечается, что закупки будут осуществляться в объеме по 50 тыс. тонн по процедуре у одного участника, без согласования с Минэкономики.

Справка УНИАН. Государственное предприятие "Укрзализнычпостач" создано в 1992 году и с этого времени является крупнейшим поставщиком продукции специального железнодорожного назначения, а также поставщиком продукции общего назначения.

Предприятие осуществляет централизованное комплексное обеспечение железных дорог, предприятий и организаций Украины запасными частями ко всем видам подвижного состава железнодорожного транспорта, в том числе к путевым машинам и механизмам.