В вопросе внешней политики Президент Янукович больше всего разочарует Россию и Восток Украины - эксперт

Киев. 22 февраля. УНИАН. Директор Киевского института проблем управления имени Горшенина Кость БОНДАРЕНКО считает, что из-за несоответствия предвыборных заявлений реальной внешнеполитической деятельности новый Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ станет наибольшим разочарованием для России и своих сторонников на Востоке Украины.

Об этом К.БОНДАРЕНКО заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его мнению, при новом главе государству Украина, скорее всего, вернется к внешней политике многовекторности.

“Но альтернативы развития отношений между Украиной и Европейским Союзом нет. В.ЯНУКОВИЧ будет дальше воплощать закон о принципах национальной безопасности Украины, где четко сказано, что целью государства является европейская и евроатлантическая интеграция”, - уверен эксперт.

Также К.БОНДАРЕНКО, основываясь на опыте личного общения с европейскими политиками, отметил, что В.ЯНУКОВИЧ для Европы является абсолютно понятным политиком, который подтвердил умение конструктивно работать в должности премьер-министра, и является «договороспособной фигурой».

«Мы знаем, что найдем с ним общий язык», - процитировал представителей европейских политических кругов К.БОНДАРЕНКО.

В то же время политолог выразил мнение, что сегодня В.ЯНУКОВИЧ все еще выступает не как Президент Украины, а как председатель Партии регионов и «президент» Востока Украины.

«Но после инаугурации ему придется столкнуться с тем, что он стал Президентом всей Украины, и ему придется мыслить не электоральными категориями и избирательными лозунгами, а интересами государства», - сказал политолог.

Поэтому очевидно, считает он, большинство лозунгов, которые В.ЯНУКОВИЧ декларировал в ходе избирательной кампании, будут, скорее всего, отправлены в архив, и новый Президент будет продолжать внешнюю политику, которую развивали его предшественники.

«И в этом плане больше всего в нем разочаруются как в Президенте – Россия и Восток Украины», - прогнозирует политолог.