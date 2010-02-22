На смену этническому национализму Ющенко придёт экономический национализм Януковича – эксперт

Киев. 22 февраля. УНИАН. На смену этническому национализму Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО придёт экономический национализм Президента Виктора ЯНУКОВИЧА.

Такое мнение высказал директор Института проблем управления им. Горшенина Кость БОНДАРЕНКО сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Говоря о перспективах развития украинско-российских отношений при новом Президенте, эксперт отметил, что В.ЯНУКОВИЧ будет развивать их на принципах прагматизма, и его вряд ли стоит рассматривать как марионетку Кремля. «Скорее всего, он будет сторонником политики «многовекторности» – единственно возможного варианта для Украины на нынешнем этапе. Любой дисбаланс – в сторону Европы или России – грозит Украине внутренними катаклизмами, и В.ЯНУКОВИЧ это осознаёт», - сказал политолог.

По его мнению, двумя, возможно, единственными, уступками России со стороны Украины станут создание газотранспортного консорциума (но не на тех принципах, которых требует Россия) и возвращение на газовый рынок компании-посредника «РосУкрЭнерго».

К.БОНДАРЕНКО также отметил, что вопрос о втором государственном языке в Украине будет оставаться актуальным в ближайшие 20-30 лет, и вряд ли В.ЯНУКОВИЧ решит эту проблему. «Что касается проблемы Черноморского флота – это проблема 2017 года. Полномочия ЯНУКОВИЧА завершатся в 2015 году, и решать эту проблему будет уже его преемник. Но только подавляющее меньшинство украинских граждан (17%) является сторонниками того, чтобы Черноморский флот РФ базировался в Крыму и после 2017 года», - сказал политолог.

Также, по его мнению, в гуманитарном плане В.ЯНУКОВИЧ, скорее всего, перестанет акцентировать внимание на исторических и культурных моментах, разделяющих Украину и Россию, но при этом позиция относительно экономических приоритетов и защиты прав и интересов представителей украинского капитала у нового главы государства будет довольно жёсткой.

«На смену этническому национализму ЮЩЕНКО придёт экономический национализм ЯНУКОВИЧА», - сказал К.БОНДАРЕНКО, отметив, что победа В.ЯНУКОВИЧА над Юлией ТИМОШЕНКО – это ещё и победа Дмитрия МЕДВЕДЕВА над Владимиром ПУТИНЫМ. «И не только потому, что ПУТИН практически открыто поддерживал ТИМОШЕНКО: газ снова становится прерогативой и основным бизнесом окружений президентов, а не премьеров», - пояснил он.