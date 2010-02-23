С 16 по 23 апреля впервые в Украине состоится акция “Неделя доверия”

Киев. 23 февраля. УНИАН. С 16 по 23 апреля состоится впервые в Украине акция “Неделя доверия” под патронатом внука Махатмы Ганди - Раджмохана ГАНДИ - публициста, общественного деятеля и одного из идеологов движения примирения без насилия. Об этом сказала на пресс-конференции в УНИАН представитель Международной общественной организации “Основы свободы” Зоряна БОРБУЛЕВИЧ.

По ее словам, эта акция проводится с целью инициирования широкого диалога внутри Украины относительно “построения доверия между разными прослойками общества во имя стабильного развития страны”. Она отметила, что проводя акцию и приглашая Р.ГАНДИ в Украину, “мы хотим обратиться к тем небезразличным, к той думающей элите страны, которая хочет и может работать и привносить необходимые изменения”.

З.БОРБУЛЕВИЧ сообщила, что во время “Недели доверия” предусматривается проведение основных четырех событий. Она сообщила, что состоится фотовыставка по результатам всеукраинского фотоконкурса “Доверие - это...”, которая будет проходить с 1 марта по 1 апреля 2010 года. При этом сообщила, что победитель конкурса будет иметь возможность поехать во Всемирный конференц-центр в Ко (Швейцария), то есть в места исторического примирения Франции и Германии после Второй мировой войны. По ее словам, 21 апреля также состоится общественный форум “Доверять - просто? Доверять - сложно?” в Киево-Могилянской академии при участии представителей образования, политики, общественных деятелей. Она отметила, что 21 апреля пройдет торжественный прием при участии Р.ГАНДИ “К открытости через доверие”. Кроме того, по ее данным, 23 апреля в Коктебеле (Крым) состоится круглый стол “Поиск доверия в межнациональном обществе Крыма”.

Руководитель консалтинговой группы “Драйв” Андрей МИСЕЛЮК считает, что проведение акции “Неделя доверия” необходимо для возвращения доверия в Украине, в частности, к власти, внутри общества, поскольку это имеет большое влияние и на развитие страны во всех сферах жизни. По его словам, нет “простого и универсального рецепта“ для построения в Украине общества, которое основывается на сплошном доверии. Он отметил, что в апреле, когда “политическая круговерть” станет немного спокойнее, проведение акции привлечет внимание к тем вопросам, которые необходимо решать системно. По его словам, публицист, общественный деятель и один из идеологов движения примирения без насилия Р.ГАНДИ “искреннее желает помочь наладить диалог”, в частности между политиками.

З.БОРБУЛЕВИЧ отметила, что международная организация “Основы свободы” является частью международной ассоциации “Инициативы перемен”, которая объединяет организации в более чем 60 странах мира. Р.ГАНДИ возглавляет эту международную ассоциацию. Она добавила, что Раджмохан ГАНДИ является внуком Махатмы Ганди - одного из руководителей и идеологов национально-освободительного движения Индии, чья философия ненасилия повлияла на развитие национальных и мировых движений сторонников мирных реформ.