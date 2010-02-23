"Международная Лига защиты прав граждан страны" презентовала новый правозащитный проект "Власть и люстрация"

Киев. 23 февраля. УНИАН. Международная общественная организация "Международная Лига защиты прав граждан Украины" презентовала новый правозащитный проект "Власть и люстрация", направленный на правовую и информационную помощь гражданам во время смены власти в стране.

Как сообщил во время пресс-конференции в УНИАН председатель правления "Международная Лига защиты прав граждан Украины" Эдуард БАГИРОВ, проект рассчитан на 5 лет и продлится с февраля 2010 по февраль 2015 года. По его словам, освобождение от должностей чиновников исключительно на основании политической целесообразности не соответствует международным стандартам преемственности власти после демократических выборов. Он отметил, что в условиях кризиса текучесть кадров на государственной службе, службе в органах местного самоуправления и других приводит к невозможности эффективной реализации правовой и экономической реформы и достижения Украиной уровня ведущих стран мира. "Считаем, что новой власти необходимо внедрить новый формат взаимоотношений с должностными лицами, назначенными старой властью - это формат сотрудничества и взаимопонимания", - сказал он. Э.БАГИРОВ отметил, что избранная власть-2010 не должна проводить политику массового увольнения с государственной службы, службы в органах местного самоуправления, правоохранительных органов. При этом он подчеркнул, что помощь со стороны работников проекта не будет зависеть от того, к какой политической силе принадлежит тот или иной гражданин. "Если будут обращения от Юлии ТИМОШЕНКО, мы будем ей оказывать правовую помощь", - сказал он. Э.БАГИРОВ отметил, что его организация оказывала правовую помощь представителям всех без исключения политических сил, "как Партии регионов, когда они были в оппозиции, так и БЮТ, когда они работали в оппозиции". "Для меня и моих единомышленников не имеет значения политическая окраска", - сказал он. По словам Э.БАГИРОВА, сейчас в проекте работают 27 человек, но к нему могут присоединиться все желающие.

Основными задачами проекта является осуществление общественного контроля за соблюдением основных принципов государственной службы, службы в органах местного самоуправления, за соблюдением требований закона при реализации права на государственную службу и т.д. Кроме того, проект будет направлен на проведение информационных расследований по фактам нарушений действующего законодательства о госслужбе, содействие реализации журналистами права на получение консультаций и заключений специалистов в области права при проверке созданных информационных материалов и т.п.

В свою очередь шеф-редактор Международного агентства информационных расследований - МАИР, которое является информационным партнером проекта, Данил КИРЬЯКОВ отметил, что агентство будет содействовать проведению журналистских расследований в рамках осуществления проекта. "Мы будем предоставлять свою площадку в интернете для публикаций соответствующих материалов", - сказал он.