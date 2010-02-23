Среди первых награжденных орденом «Кредо» Гильдии рейтингов и номинаций будут Янукович и Кучма

Киев. 23 февраля. УНИАН. Среди первых награжденных орденом «Кредо» Гильдии рейтингов и номинаций (ГРИН) будут новоизбранный Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и бывший глава государства Леонид КУЧМА.

Об этом заявил почетный президент общественной организации «Гильдия рейтингов и номинаций» Роман КАШИРИН сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, учрежденный золотой орден «Кредо» будет присуждаться как общественная, негосударственная награда «За вклад в развитие общества». Р.КАШИРИН подчеркнул, что орденом будут награждаться те, кто «отдает всего себя выполнению гражданского, служебного, профессионального долга перед родиной и обществом».

Р.КАШИРИН сообщил, что 12 апреля 2010 года в Ялте состоится первое торжественное вручение наград ГРИН. По его словам, эта дата выбрана не случайно, поскольку день первого полета в космос стал символом наибольших достижений общества и человечества за всю его историю.

Р.КАШИРИН сообщил, что общественная организация создана в декабре 2009 года. По его словам, первоочередными целями и задачами ГРИН является выявление и объединение лидеров, которые делают все для того, чтобы общество позитивно развивалось во всех сферах деятельности.

В свою очередь, президент общественной организации «Гильдия рейтингов и номинаций» Эдуард ПЕТРОВ подчеркнул, что среди первых будет проект «Я - мер». По его словам, это будет «поиск настоящих лидеров, которые внесли ощутимый вклад в развитие конкретного региона и страны в целом». При этом Э.ПЕТРОВ заявил, что ГРИН также будет реализовать ряд программ, в частности, «Господар України», «Звезда маэстро», «Звезда шансона», «Женщина Крыма», «Рыцар чести».

Э.ПЕТРОВ подчеркнул, что «Гильдия рейтингов и номинаций» планирует тесно сотрудничать с уже сложившимися в нашей стране и в мире организациями, имеющими собственную систему оценок и рейтингов, с целью формирования единой и непредвзятой системы оценки номинантов, и достижения максимальной эффективности рейтинговых проектов.

Представитель Российского благотворительного фонда поддержки космонавтики Игорь ПИСКУНОВ сообщил, что вместе с ГРИН будет разработана система «присуждения премий, награждения дипломами и медалями украинских, российских создателей и испытателей космической техники, а также ученых и космонавтов, историков, которые пропагандируют идеи космонавтики». Он подчеркнул, что общественная организация и фонд не будут поднимать политические вопросы, а будут сотрудничать в сфере патриотического воспитания молодежи.