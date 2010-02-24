В Киеве открывается фестиваль «Линия испанского кино»
В четверг, 25 февраля, в 21:00 в столичном кинотеатре «Украина» откроется пятый ежегодный фестиваль «Линия испанского кино».
В Киеве фестиваль будет проходить с 25 февраля по 3 марта при поддержке Инвестиционно-финансовой группы TAS, Посольства Королевства Испании в Украине и журнала ТОП 10.
Традиционнo жаркий испанский колорит обещает согреть украинских зрителей в последнюю неделю зимы по-настоящему эмоциональным кино. На открытии будет показан фильм прославленного испанского режиссера, многократного обладателя премии «Гойя» Изабель Койшет «Карта звуков Токио».
В своем приветствии украинским синефилам режиссер призналась в любви к Украине, а также поделилась своими мыслями о судьбе последней картины: «Я считаю, что у этого фильма особенная аура. Это очень странная, драматическая, темная история любви, поскольку и сама любовь мне кажется такой. Однако я надеюсь, что этот фильм согреет вас – как внутри, так и снаружи!».
Криминальная сага рассказывает загадочную историю японской девушки-киллера по имени Рю, которая, влюбившись в свою очередную жертву, вынуждена принять самое важное решение в своей жизни.
Также в программе фестиваля «Линия испанского кино» будут показаны такие фильмы:
«Молоко Скорби», реж. Клаудиа ЛЬОСА - «Золотой Медведь» Берлинского фестиваля 2009, номинация премию «Оскар» в категории «Лучший иностранный фильм» 2010;
криминальный роуд-муви, номинированный на Гран-при «Санденса» 2009 «Кармо», реж. Мурило ПАСТА;
кассовый хит Испании, комедийная мелодрама «8 свиданий» от Периса РОМАНО и Родриго СОРОГОЙЕНА;
неординарная артхаусная мелодрама, получившая «Серебряного Медведя» Берлинского кинофестиваля 2009 года «Гигант», режиссер - Адриан БИНИЕЗ.
Расписание фестиваля в кинотеатре “Украина”:
25 февраля, четверг,
17:00 Молоко скорби
21:40 Карта звуков Токио
23:50 Молоко скорби
26 февраля, пятница
17:00 Карта звуков Токио
19:00 Молоко скорби
23:50 Карта звуков Токио
27 февраля, суббота
17:00 8 свиданий
19:00 Кармо
23:50 8 свиданий
28 февраля, воскресенье
17:00 Кармо
19:00 8 свиданий
23:50 Кармо
1 марта, понедельник
17:00 Гигант
19:00 Карта звуков Токио
23:50 Гигант
2 марта, вторник
17:00 Карта Звуков Токио
19:00 Гигант
23:50 Карта звуков Токио
3 марта, среда
17:00 8 свиданий
19:00 Молоко скорби
23:50 Молоко скорби
Информация о фестивале http://www.arthousetraffic.com/films/Spanish_cinema_2010/index.html
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