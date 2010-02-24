В Киеве открывается фестиваль «Линия испанского кино»

В четверг, 25 февраля, в 21:00 в столичном кинотеатре «Украина» откроется пятый ежегодный фестиваль «Линия испанского кино».

В Киеве фестиваль будет проходить с 25 февраля по 3 марта при поддержке Инвестиционно-финансовой группы TAS, Посольства Королевства Испании в Украине и журнала ТОП 10.

Традиционнo жаркий испанский колорит обещает согреть украинских зрителей в последнюю неделю зимы по-настоящему эмоциональным кино. На открытии будет показан фильм прославленного испанского режиссера, многократного обладателя премии «Гойя» Изабель Койшет «Карта звуков Токио».

В своем приветствии украинским синефилам режиссер призналась в любви к Украине, а также поделилась своими мыслями о судьбе последней картины: «Я считаю, что у этого фильма особенная аура. Это очень странная, драматическая, темная история любви, поскольку и сама любовь мне кажется такой. Однако я надеюсь, что этот фильм согреет вас – как внутри, так и снаружи!».

Криминальная сага рассказывает загадочную историю японской девушки-киллера по имени Рю, которая, влюбившись в свою очередную жертву, вынуждена принять самое важное решение в своей жизни.

Также в программе фестиваля «Линия испанского кино» будут показаны такие фильмы:

«Молоко Скорби», реж. Клаудиа ЛЬОСА - «Золотой Медведь» Берлинского фестиваля 2009, номинация премию «Оскар» в категории «Лучший иностранный фильм» 2010;

криминальный роуд-муви, номинированный на Гран-при «Санденса» 2009 «Кармо», реж. Мурило ПАСТА;

кассовый хит Испании, комедийная мелодрама «8 свиданий» от Периса РОМАНО и Родриго СОРОГОЙЕНА;

неординарная артхаусная мелодрама, получившая «Серебряного Медведя» Берлинского кинофестиваля 2009 года «Гигант», режиссер - Адриан БИНИЕЗ.

Расписание фестиваля в кинотеатре “Украина”:

25 февраля, четверг,

17:00 Молоко скорби

21:40 Карта звуков Токио

23:50 Молоко скорби

26 февраля, пятница

17:00 Карта звуков Токио

19:00 Молоко скорби

23:50 Карта звуков Токио

27 февраля, суббота

17:00 8 свиданий

19:00 Кармо

23:50 8 свиданий

28 февраля, воскресенье

17:00 Кармо

19:00 8 свиданий

23:50 Кармо

1 марта, понедельник

17:00 Гигант

19:00 Карта звуков Токио

23:50 Гигант

2 марта, вторник

17:00 Карта Звуков Токио

19:00 Гигант

23:50 Карта звуков Токио

3 марта, среда

17:00 8 свиданий

19:00 Молоко скорби

23:50 Молоко скорби

Информация о фестивале http://www.arthousetraffic.com/films/Spanish_cinema_2010/index.html

Информационные партнеры фестиваля:

Журнал ТОП 10 «5 канал» Просто Радио Журнал «Український тиждень» Сайт Korrespondent.net Портал www.okino.ua.

"Артхаус Трафик" Тел./факс: +38 (044) 503 78 60 04071 г.Киев, ул. Константиновская 19, оф. 27 www.arthousetraffic.com