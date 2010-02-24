Руководители государственных и частных университетов положительно оценивают последние решения МОН по реформированию высшего образования

Киев. 24 февраля. УНИАН. Руководители государственных и частных университетов положительно оценивают последние решения Министерства образования и науки Украины в сфере реформирования высшего образования.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщили президент Национального университета «Киево-Могилянская академия» Сергей КВИТ, первый проректор Университета экономики и права «Крок» Олег ШАРОВ и представитель Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Владимир БУРКОВ.

С.КВИТ отметил, что последние приказы МОН: о получении одновременного второго образования бакалавра, введении двухлетней системы обучения магистров и предоставлении возможности студентам выбирать 25% профессиональных дисциплин, были разработаны совместно со специалистами ведущих вузов страны, причем как государственных, так и коммерческих.

Он отметил, что эти документы являются очень позитивными сдвигами в сфере образования.

Его поддержали В.БУРКОВ и О.ШАРОВ. В частности, В.БУРКОВ назвал вышеупомянутые решения МОН “значительным прорывом в украинской системе образования”.

В частности, в Киево-Могилянской академии двухлетний магистрат действует еще с 1995 года, сообщил С.КВИТ, но были определенные трудности и раздавались обвинения в адрес учебного заведения относительно расходов бюджетных средств на такую систему. Новый приказ МОН, по его словам, легализовал ее и снял все вопросы.

“Это пример хорошего сотрудничества между министерством и университетами”, - отметил С.КВИТ.

В то же время, по его словам, только одно министерство не может преодолеть все препятствия, которые стоят на пути развития высшего образования в Украине. “Здесь нужна системная политика государства. Это должна быть политика не только одного Кабинета министров, но и Верховной Рады. Они должны иметь общую политику в отношении высшего образования, потому что это наше будущее”, - сказал он.

Президент Киево-Могилянской академии утверждает, что ранее разработанный закон о реформировании системы высшего образования, который длительное время находится в парламенте, уже неактуален. “Этот закон о высшем образовании, который лежит в Верховной Раде, он уже устарел. Его нужно пересматривать, его нужно обновлять. И мы не должны идти такими миллиметровыми шагами к мировой системе образования, в которую мы должны вписаться очень органично”, - сказал С.КВИТ.

По его словам, из-за несовершенство законодательства, например, не была введена в этом учебном году докторская школа западного образца, которая должна была заменить существующую аспирантуру и докторантуру.

С.КВИТ также отметил, что базой для успешного развития учебных заведений, качества предоставленного ими образования и их конкурентоспособности с европейскими университетами является их автономия, и к этому нужно прийти как можно скорее. Введение соответствующих изменений опять же нуждается в законодательных изменениях, которые будут касаться, в частности, и финансовых систем, которые действуют между вузами и государством.

“Если вы посмотрите документы ассоциации европейских университетов, то они все заканчиваются тем, что только автономия является основанием для развития университетов”, - подчеркнул С.КВИТ.